МУС просит арестовать премьер-министра Израиля за военные преступления

Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галланта за предполагаемые военные преступления в Газе. Об этом рассказали в пресс-службе суда.
«Международный уголовный суд выдал ордер на арест Нетаньяху», — говорится в сообщении МУС в соцсети X. Там добавили, что суд также издал ордер на арест Галланта. Ордеры выданы по подозрению в совершении военных преступлений в Газе.
Израильские чиновники ранее считали, что МУС может выдать ордера на арест Нетаньяху. Они предполагали, что возможные обвинения будут связаны с препятствованием гуманитарной помощи и жестким ответом на атаки палестинской группировки ХАМАС, передает 360.ru.
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