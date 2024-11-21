МУС просит арестовать премьер-министра Израиля за военные преступления

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нетаньяху обвиняют в военных преступлениях в секторе Газа
Нетаньяху обвиняют в военных преступлениях в секторе Газа Фото:

Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галланта за предполагаемые военные преступления в Газе. Об этом рассказали в пресс-службе суда.

«Международный уголовный суд выдал ордер на арест Нетаньяху», — говорится в сообщении МУС в соцсети X. Там добавили, что суд также издал ордер на арест Галланта. Ордеры выданы по подозрению в совершении военных преступлений в Газе.

Израильские чиновники ранее считали, что МУС может выдать ордера на арест Нетаньяху. Они предполагали, что возможные обвинения будут связаны с препятствованием гуманитарной помощи и жестким ответом на атаки палестинской группировки ХАМАС, передает 360.ru.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галланта за предполагаемые военные преступления в Газе. Об этом рассказали в пресс-службе суда. «Международный уголовный суд выдал ордер на арест Нетаньяху», — говорится в сообщении МУС в соцсети X. Там добавили, что суд также издал ордер на арест Галланта. Ордеры выданы по подозрению в совершении военных преступлений в Газе. Израильские чиновники ранее считали, что МУС может выдать ордера на арест Нетаньяху. Они предполагали, что возможные обвинения будут связаны с препятствованием гуманитарной помощи и жестким ответом на атаки палестинской группировки ХАМАС, передает 360.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...