В тюменском лицее подросток-мигрант напал на ребенка и сломал ему нос

В лицее №93 Тюмени подросток-мигрант напал на ученика и сломал ему нос. Информация об этом была опубликована в одном из закрытых telegram-чатов «Русской общины». Там же размещен видеоролик, на котором отец пострадавшего раскрывает обстоятельства произошедшего.
«Обращаюсь к „Русской общине“ с такой проблемой: вчера в 93 лицее на моего сына напал таджик, который старше моего сына на три года. Позвал поговорить и перед этим обматерил. Позвал объяснить, почему он так себя повел, исподтишка нанес серию ударов и сломал нос со смещением», — рассказал мужчина по имени Михаил.
В пресс-службе УМВД России по Тюменской области агентству сообщили, что по факту инцидента было возбуждено уголовное дело. «В результате проверки было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ — умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Расследование продолжается», — сообщили там URA.RU.
Ранее агентство писало о том, что в тюменской школе №63 подростки толпой избили ученика. Одним из зачинщиков драки оказался ребенок мигрантов.
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