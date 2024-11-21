Женщине из курганской деревни грозит колония за то, что она ударила ножом мужа

Жительницу деревни Щучье Курганской области обвиняют в умышленном причинении вреда здоровью своего мужа. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры Курганской области.
«Прокуратура Варгашинского района подтвердила обвинение в адрес 34-летней женщины из деревни Щучье, обвиняемой в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своего мужа. По версии следствия, обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанесла своему мужу удар ножом в грудную клетку, причинив тяжкий вред здоровью», — указано на сайте ведомства.
Этот случай теперь будет рассматриваться Варгашинским районным судом. Уголовное дело уже направлено в районный суд для дальнейшего рассмотрения. По данной статье женщине может грозить до десяти лет лишения свободы с возможным ограничением свободы на срок до двух лет.
Ранее URA.RU писало, что в Курганской области суд приговорил женщину к 2,5 годам лишения свободы условно, так как она ударила ножом в живот своему собутыльнику. Она нанесла травмы, которые расцениваются как тяжкий вред здоровью.
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