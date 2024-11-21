Минфин США ввел санкции против Газпромбанка

Газпромбанк попал в санкционный список США
Минфин США объявил о введении санкций против Газпромбанка. Эта информация размещена на официальном сайте ведомства.
«Введены санкции против Газпромбанка», — говорится на сайте Минфина США. Отмечается, что также санкции введены в отношении БКС-банка, Центрокредита и других кредитных организаций. Под ограничения попали и первые зампреды Центробанка (ЦБ) РФ Владимир Чистюхин и Дмитрий Тулин, а также главы департаментов ЦБ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.