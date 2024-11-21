Минфин США ввел санкции против Газпромбанка

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Газпромбанк попал в санкционный список США
Газпромбанк попал в санкционный список США Фото:

Минфин США объявил о введении санкций против Газпромбанка. Эта информация размещена на официальном сайте ведомства.

«Введены санкции против Газпромбанка», — говорится на сайте Минфина США. Отмечается, что также санкции введены в отношении БКС-банка, Центрокредита и других кредитных организаций. Под ограничения попали и первые зампреды Центробанка (ЦБ) РФ Владимир Чистюхин и Дмитрий Тулин, а также главы департаментов ЦБ.

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Минфин США объявил о введении санкций против Газпромбанка. Эта информация размещена на официальном сайте ведомства. «Введены санкции против Газпромбанка», — говорится на сайте Минфина США. Отмечается, что также санкции введены в отношении БКС-банка, Центрокредита и других кредитных организаций. Под ограничения попали и первые зампреды Центробанка (ЦБ) РФ Владимир Чистюхин и Дмитрий Тулин, а также главы департаментов ЦБ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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