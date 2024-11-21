ХК «Автомобилист» проиграл китайцам впервые за семь лет. Видео

ХК «Автомобилист» впервые за семь лет проиграл «Куньлуню» в Екатеринбурге

21 ноября 2024 в 21:28 Размер текста - 17 +

«Автомобилист» сравнял счет в концовке (архивное фото) Фото: Александр Стародумов © URA.RU Хоккейный клуб «Автомобилист» (Екатеринбург) проиграл китайскому «Куньлуню Ред Стар» (Пекин) впервые за семь лет на домашней арене в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Игра завершилась серией буллитов со счетом 1:2 (0:1; 0:0; 1:0; 0:0; 0:1). Матч прошел в Екатеринбурге в КРК «Уралец», передает сайт khl.ru. Матч открыла победительница конкурса «Главная мама Екатеринбурга» — Елена Гонохова, которая совершила символическое вбрасывание. Для форварда «Автомобилиста» Степана Хрипунова эта встреча стала 400-й в КХЛ. Несмотря на более чем 50 бросков, команды забросили только две шайбы на двоих в основное время. На 16-й минуте первого периода нападающий «Куньлуня» Спенсер Фу убежал в контратаку, обыгрался с партнером и забросил шайбу в сетку ворот соперника. За две минуты до конца игры форвард хозяев Стефан Да Коста сравнял счет с пятака. Дополнительное время завершилось без забитых голов. В серии буллитов решающий бросок сделал нападающий гостей Лукас Локхарт. После 27 туров «Автомобилист» расположился на четвертой строчке в регулярном чемпионате и на втором месте в Восточной конференции КХЛ с 37 очками. ХК «Куньлунь Ред Стар» в общей таблице на 19-м месте и предпоследний на Западе — 23 очка за 28 игр. В прошлом матче екатеринбуржцы потерпели поражение от «Нефтехимика» из Нижнекамска со счетом 1:3. Этот проигрыш прервал семиматчевую победную серию «Автомобилиста» в лиге. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хоккейный клуб «Автомобилист» (Екатеринбург) проиграл китайскому «Куньлуню Ред Стар» (Пекин) впервые за семь лет на домашней арене в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Игра завершилась серией буллитов со счетом 1:2 (0:1; 0:0; 1:0; 0:0; 0:1). Матч прошел в Екатеринбурге в КРК «Уралец», передает сайт khl.ru. Матч открыла победительница конкурса «Главная мама Екатеринбурга» — Елена Гонохова, которая совершила символическое вбрасывание. Для форварда «Автомобилиста» Степана Хрипунова эта встреча стала 400-й в КХЛ. Несмотря на более чем 50 бросков, команды забросили только две шайбы на двоих в основное время. На 16-й минуте первого периода нападающий «Куньлуня» Спенсер Фу убежал в контратаку, обыгрался с партнером и забросил шайбу в сетку ворот соперника. За две минуты до конца игры форвард хозяев Стефан Да Коста сравнял счет с пятака. Дополнительное время завершилось без забитых голов. В серии буллитов решающий бросок сделал нападающий гостей Лукас Локхарт. После 27 туров «Автомобилист» расположился на четвертой строчке в регулярном чемпионате и на втором месте в Восточной конференции КХЛ с 37 очками. ХК «Куньлунь Ред Стар» в общей таблице на 19-м месте и предпоследний на Западе — 23 очка за 28 игр. В прошлом матче екатеринбуржцы потерпели поражение от «Нефтехимика» из Нижнекамска со счетом 1:3. Этот проигрыш прервал семиматчевую победную серию «Автомобилиста» в лиге.