Песков: правила для мигрантов должны быть жесткими и удобными

В Кремле считают, что в России нужно регламентировать трудовую миграцию. Это позволит исключить преступность среди иностранцев, а правила для них должны быть жесткими, но понятными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нужно все достаточно жестко регламентировать, упорядочить, как это делается во многих странах, которые принимают у себя рабочих мигрантов. Также нужно сделать нам — сделать понятные, жесткие, но удобные правила», — сказал Песков в беседе с РИА Новости. Он подчеркнул, что такие меры позволят застраховать граждан от преступности среди мигрантов.
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