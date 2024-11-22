Песков: правила для мигрантов должны быть жесткими и удобными

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Дмитрий Песков считает, что правила для мигрантов должны быть и жесткими, и понятными
Дмитрий Песков считает, что правила для мигрантов должны быть и жесткими, и понятными Фото:

В Кремле считают, что в России нужно регламентировать трудовую миграцию. Это позволит исключить преступность среди иностранцев, а правила для них должны быть жесткими, но понятными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

«Нужно все достаточно жестко регламентировать, упорядочить, как это делается во многих странах, которые принимают у себя рабочих мигрантов. Также нужно сделать нам — сделать понятные, жесткие, но удобные правила», — сказал Песков в беседе с РИА Новости. Он подчеркнул, что такие меры позволят застраховать граждан от преступности среди мигрантов. 

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В Кремле считают, что в России нужно регламентировать трудовую миграцию. Это позволит исключить преступность среди иностранцев, а правила для них должны быть жесткими, но понятными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.  «Нужно все достаточно жестко регламентировать, упорядочить, как это делается во многих странах, которые принимают у себя рабочих мигрантов. Также нужно сделать нам — сделать понятные, жесткие, но удобные правила», — сказал Песков в беседе с РИА Новости. Он подчеркнул, что такие меры позволят застраховать граждан от преступности среди мигрантов. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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