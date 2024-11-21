Политика Власть Мэр улетел из грязного Екатеринбурга за границу Глава Екатеринбурга Орлов взял двухнедельный отпуск 22 ноября 2024 в 08:53 Размер текста - 17 + Алексей Орлов вернется к работе в начале декабря Фото: Илья Московец © URA.RU Глава Екатеринбурга Алексей Орлов взял отпуск на фоне серьезных проблем с уборкой города. К работе мэр вернется 2 декабря, поделился источник URA.RU. «Мэр улетел за границу сразу после форума „Города России“ (проходил 14—15 ноября — прим. ред.). По одной из версий, находится в Эмиратах», — рассказал собеседник. Новость по теме Утонувший в грязи Екатеринбург заваливает снегом: 15 фото Екатеринбург замело снегом в начале ноября. Власти «вспышку проспали», констатировал на одном из совещаний Орлов. И там же объявил: главы районов, курирующие ДЭУ, будут депремированы. «Не заставляйте меня принимать кадровые решения», — пересказал месседж главы один из свидетелей. Впрочем, широко известно, что Орлов не склонен реализовывать такие угрозы. Потом наступила оттепель, и город буквально утонул в грязи. URA.RU публиковало фото, как это было. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Глава Екатеринбурга Алексей Орлов взял отпуск на фоне серьезных проблем с уборкой города. К работе мэр вернется 2 декабря, поделился источник URA.RU. «Мэр улетел за границу сразу после форума „Города России“ (проходил 14—15 ноября — прим. ред.). По одной из версий, находится в Эмиратах», — рассказал собеседник. Екатеринбург замело снегом в начале ноября. Власти «вспышку проспали», констатировал на одном из совещаний Орлов. И там же объявил: главы районов, курирующие ДЭУ, будут депремированы. «Не заставляйте меня принимать кадровые решения», — пересказал месседж главы один из свидетелей. Впрочем, широко известно, что Орлов не склонен реализовывать такие угрозы. Потом наступила оттепель, и город буквально утонул в грязи. URA.RU публиковало фото, как это было. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям