Мэр улетел из грязного Екатеринбурга за границу

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов взял отпуск на фоне серьезных проблем с уборкой города. К работе мэр вернется 2 декабря, поделился источник URA.RU.
«Мэр улетел за границу сразу после форума „Города России“ (проходил 14—15 ноября — прим. ред.). По одной из версий, находится в Эмиратах», — рассказал собеседник.
Екатеринбург замело снегом в начале ноября. Власти «вспышку проспали», констатировал на одном из совещаний Орлов. И там же объявил: главы районов, курирующие ДЭУ, будут депремированы. «Не заставляйте меня принимать кадровые решения», — пересказал месседж главы один из свидетелей. Впрочем, широко известно, что Орлов не склонен реализовывать такие угрозы.
Потом наступила оттепель, и город буквально утонул в грязи. URA.RU публиковало фото, как это было.
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