21 ноября 2024

Мэр улетел из грязного Екатеринбурга за границу

Глава Екатеринбурга Орлов взял двухнедельный отпуск
© Служба новостей «URA.RU»
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Восьмой общероссийский форум стратегического развития «Города России: локомотивы роста». Екатеринбург, орлов алексей
Алексей Орлов вернется к работе в начале декабря Фото:

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов взял отпуск на фоне серьезных проблем с уборкой города. К работе мэр вернется 2 декабря, поделился источник URA.RU.

«Мэр улетел за границу сразу после форума „Города России“ (проходил 14—15 ноября — прим. ред.). По одной из версий, находится в Эмиратах», — рассказал собеседник.

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Екатеринбург замело снегом в начале ноября. Власти «вспышку проспали», констатировал на одном из совещаний Орлов. И там же объявил: главы районов, курирующие ДЭУ, будут депремированы. «Не заставляйте меня принимать кадровые решения», — пересказал месседж главы один из свидетелей. Впрочем, широко известно, что Орлов не склонен реализовывать такие угрозы.

Потом наступила оттепель, и город буквально утонул в грязи. URA.RU публиковало фото, как это было.

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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов взял отпуск на фоне серьезных проблем с уборкой города. К работе мэр вернется 2 декабря, поделился источник URA.RU. «Мэр улетел за границу сразу после форума „Города России“ (проходил 14—15 ноября — прим. ред.). По одной из версий, находится в Эмиратах», — рассказал собеседник. Екатеринбург замело снегом в начале ноября. Власти «вспышку проспали», констатировал на одном из совещаний Орлов. И там же объявил: главы районов, курирующие ДЭУ, будут депремированы. «Не заставляйте меня принимать кадровые решения», — пересказал месседж главы один из свидетелей. Впрочем, широко известно, что Орлов не склонен реализовывать такие угрозы. Потом наступила оттепель, и город буквально утонул в грязи. URA.RU публиковало фото, как это было.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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