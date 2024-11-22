В Кремле объяснили, зачем России нужны мигранты

Россия нуждается в рабочей силе из других стран для своего активного развития в условиях сложной демографической ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мигранты — это потребность. Дело в том, что у нас очень напряженная демографическая ситуация. Мы живем в самой большой стране мира, но нас мало», — сказал Песков. Его слова приводит РИА Новости. Он отметил, в России приветствуют приезд рабочей силы из-за рубежа, которая необходима для динамичного развития страны.
Ранее Песков заявил, что в России нужно регламентировать трудовую миграцию. Он подчеркнул, что такая мера поможет застраховать граждан от преступности среди мигрантов.
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