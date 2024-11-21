В Перми судебные приставы забрали невесту в суд с собственной свадьбы

В Перми приставы, попали на свадьбу должницу, которая выходила замуж, и доставили ее в суд. Как сообщается на сайте ГУФССП по Пермскому краю, сотрудники органа принудительного исполнения оказались среди приглашенных гостей. Дату свадьбы пермячки они узнали в ЗАГСе. В день церемонии бракосочетания пристав поздравил невесту со вступлением в брак, а затем составил в отношении нее протокол об административном правонарушении по статье о неуплате алиментов на собственных детей (ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ).
«Сразу же после бракосочетания женщину доставили в суд из-за задолженности по алиментам в размере более 850 тысяч рублей. Суд назначил ей 30 часов обязательных работ, так что медовый месяц женщина проведет с пользой для общества», — информирует ведомство.
В ГУФССП по Прикамью уточняют, что 34-летняя пермячка лишена родительских прав. По решению суда она обязана выплачивать половину своих доходов на содержание четырех сыновей. Однако женщина больше двух лет не исполняет свои обязанности, официально не трудоустроена, имущества и денег на счетах не имеет.
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