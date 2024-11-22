Звезды мирового фигурного катания раскрыли секреты грандиозного шоу в Екатеринбурге

Синицина и Кацалапов выступят в Екатеринбурге в шоу Татьяны Навки

22 ноября 2024 в 15:00 Размер текста - 17 +

Никита Кацалапов и Виктория Синицина выйдут на лед дважды за день Фото: Чингаев Ярослав/Агентство «Москва» Серебряные призеры Олимпийских игр по фигурному катанию Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступят в музыкально-театральном шоу на льду, которое не имеет аналогов в мире. «Истории любви Шахерезады», где именитым спортсменам предстоит летать на лебедках и танцевать, екатеринбуржцы увидят 23 ноября. URA.RU поговорило с фигуристами, отличаются ли подготовка к соревнованиям от репетиций, удобно ли выступать в массивных костюмах и как шоу встретили в Индии. — Поделитесь, насколько сильно подготовка к ледовому шоу отличается от подготовки к соревнованиям? Никита: Тренировки перед соревнованиями и репетиции перед шоу — это абсолютно две несравнимые вещи, два разных мира. Если репетиций перед шоу очень много, то тренировок перед соревнованиями в тысячу раз больше. Это как минимум. Виктория: Ты больше погружен во что-то такое креативное, прикольное, красивое, интересное. Ты находишься не в рамках, а смотришь на все это больше с точки зрения креатива. — В шоу используются красивые и массивные костюмы. Насколько удобно в них выступать? Адаптируются ли как-то наряды для шоу? Никита: Действительно, в шоу не все костюмы суперудобные, но со временем я понял, что это дело привычки. Естественно, какие-то элементы, если костюмы слишком массивные, приходится адаптировать. Конечно же, мы стараемся максимально облегчить хотя бы вес, потому что все-таки в шоу наш сценический образ очень важен и костюм — это 50% успеха. Виктория: Костюмы по возможности адаптируются для шоу. Не всегда это, конечно, возможно, но все идут на компромисс, чтобы можно было сделать какие-то более эффектные элементы. — С 18 по 20 октября вы были с гастролями в Индии. Как вас приняли местные зрители? Насколько сложно было выступать? Виктория: Это для нас был огромный опыт, что-то новое — никогда не были в этой стране. Мы были вдохновлены, зрители были в восторге от любого движения, потому что они никогда не видели фигурное катание вживую. И когда напротив них люди катались, показывали эмоции, сильные и сложные поддержки, они были просто в восторге. Никита: Мы не так много пробыли в Индии с гастролями, но на самом деле все прошло очень даже хорошо. Единственный момент — это то, что было на льду очень-очень жарко. Мы, конечно же, не смогли туда привезти все декорации, но сам антураж «Шахерезады», музыка, костюмы, большой технологичный экран дали очень много атмосферы. Я думаю, что индийские зрители полностью насладились нашим представлением, если оценивать по их реакции: они поддерживали нас в течение всего шоу, аплодировали. — Есть ли в планах и дальше сотрудничать с Татьяной Навкой при создании ледовых шоу? Никита: Мы с Викторией абсолютно обожаем то, что делает Татьяна и какие проекты она создает. Поэтому мы работаем вместе и, конечно же, очень хотим идти этой дорогой дальше. Виктория: Всегда готовы ее поддержать, воплощать идеи и всевозможные дальнейшие проекты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Серебряные призеры Олимпийских игр по фигурному катанию Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступят в музыкально-театральном шоу на льду, которое не имеет аналогов в мире. «Истории любви Шахерезады», где именитым спортсменам предстоит летать на лебедках и танцевать, екатеринбуржцы увидят 23 ноября. URA.RU поговорило с фигуристами, отличаются ли подготовка к соревнованиям от репетиций, удобно ли выступать в массивных костюмах и как шоу встретили в Индии. — Поделитесь, насколько сильно подготовка к ледовому шоу отличается от подготовки к соревнованиям? Никита: Тренировки перед соревнованиями и репетиции перед шоу — это абсолютно две несравнимые вещи, два разных мира. Если репетиций перед шоу очень много, то тренировок перед соревнованиями в тысячу раз больше. Это как минимум. Виктория: Ты больше погружен во что-то такое креативное, прикольное, красивое, интересное. Ты находишься не в рамках, а смотришь на все это больше с точки зрения креатива. — В шоу используются красивые и массивные костюмы. Насколько удобно в них выступать? Адаптируются ли как-то наряды для шоу? Никита: Действительно, в шоу не все костюмы суперудобные, но со временем я понял, что это дело привычки. Естественно, какие-то элементы, если костюмы слишком массивные, приходится адаптировать. Конечно же, мы стараемся максимально облегчить хотя бы вес, потому что все-таки в шоу наш сценический образ очень важен и костюм — это 50% успеха. Виктория: Костюмы по возможности адаптируются для шоу. Не всегда это, конечно, возможно, но все идут на компромисс, чтобы можно было сделать какие-то более эффектные элементы. — С 18 по 20 октября вы были с гастролями в Индии. Как вас приняли местные зрители? Насколько сложно было выступать? Виктория: Это для нас был огромный опыт, что-то новое — никогда не были в этой стране. Мы были вдохновлены, зрители были в восторге от любого движения, потому что они никогда не видели фигурное катание вживую. И когда напротив них люди катались, показывали эмоции, сильные и сложные поддержки, они были просто в восторге. Никита: Мы не так много пробыли в Индии с гастролями, но на самом деле все прошло очень даже хорошо. Единственный момент — это то, что было на льду очень-очень жарко. Мы, конечно же, не смогли туда привезти все декорации, но сам антураж «Шахерезады», музыка, костюмы, большой технологичный экран дали очень много атмосферы. Я думаю, что индийские зрители полностью насладились нашим представлением, если оценивать по их реакции: они поддерживали нас в течение всего шоу, аплодировали. — Есть ли в планах и дальше сотрудничать с Татьяной Навкой при создании ледовых шоу? Никита: Мы с Викторией абсолютно обожаем то, что делает Татьяна и какие проекты она создает. Поэтому мы работаем вместе и, конечно же, очень хотим идти этой дорогой дальше. Виктория: Всегда готовы ее поддержать, воплощать идеи и всевозможные дальнейшие проекты.