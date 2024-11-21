21 ноября 2024

В ЯНАО более 1500 человек остались без света

В Лабытнанги обесточены 35 жилых домов
© Служба новостей «URA.RU»
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Свет пропал в 35 домах лабытнанги (фото из архива)
Свет пропал в 35 домах лабытнанги (фото из архива) Фото:

Из-за внепланового отключения электроэнергии в Лабытнанги 1583 человека из 35 жилых домов остались без электричества. Об этом URA.RU стало известно из информации ОДС ПЭС в городских соцсетях.

По информации ОДС ПЭС, произошло внеплановое отключение электроэнергии. «Под отключение попали: Балки АТБ: 4, 6, 10, 39, 40, 40а, 49, 51, 55, 56, 91, 94, 95; улица Гагарина — 4, 20, 22, 24, 36, 43а, 43б, 43в, 44, 46; улица Дзержинского — 2, 4, 11; улица Первомайская — 27, 29, улица Школьная — 19а, 30, 32 (35 домов, 1583 человек)», — сообщили в telegram-канале администрации Лабытнанги.

Под отключение попали и муниципальные организации: Детская художественная школа, МАОУ ДОД ЦДТ, ГДК «30 лет Победы», ГБПОУ ЯНАО «ЯМК». А также КНС Аэрофлот ОАО «Теплоэнергетик», Котельная Промбаза ОАО «Тепло-энергетик», КНС 64-го дома ОАО «Теплоэнергетик», ЦТП-3 ОАО «Теплоэнергетик». На данный момент специалисты устанавливают причину отключения электроэнергии, затем они приступят к восстановительным работам.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в ОАО «Теплоэнергетик», котельную Промбазы ОАО «Тепло-энергетик», КНС 64-го дома ОАО «Теплоэнергетик» и ЦТП-3 ОАО «Теплоэнергетик». На момент публикации новости ответа не поступило.

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Из-за внепланового отключения электроэнергии в Лабытнанги 1583 человека из 35 жилых домов остались без электричества. Об этом URA.RU стало известно из информации ОДС ПЭС в городских соцсетях. По информации ОДС ПЭС, произошло внеплановое отключение электроэнергии. «Под отключение попали: Балки АТБ: 4, 6, 10, 39, 40, 40а, 49, 51, 55, 56, 91, 94, 95; улица Гагарина — 4, 20, 22, 24, 36, 43а, 43б, 43в, 44, 46; улица Дзержинского — 2, 4, 11; улица Первомайская — 27, 29, улица Школьная — 19а, 30, 32 (35 домов, 1583 человек)», — сообщили в telegram-канале администрации Лабытнанги. Под отключение попали и муниципальные организации: Детская художественная школа, МАОУ ДОД ЦДТ, ГДК «30 лет Победы», ГБПОУ ЯНАО «ЯМК». А также КНС Аэрофлот ОАО «Теплоэнергетик», Котельная Промбаза ОАО «Тепло-энергетик», КНС 64-го дома ОАО «Теплоэнергетик», ЦТП-3 ОАО «Теплоэнергетик». На данный момент специалисты устанавливают причину отключения электроэнергии, затем они приступят к восстановительным работам. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ОАО «Теплоэнергетик», котельную Промбазы ОАО «Тепло-энергетик», КНС 64-го дома ОАО «Теплоэнергетик» и ЦТП-3 ОАО «Теплоэнергетик». На момент публикации новости ответа не поступило.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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