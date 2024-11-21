Директор филиала ПНИПУ, устроивший секс-опрос студентов, будет наказан

Директор филиала Пермского политеха (ПНИПУ) в Лысьве, устроивший опрос студентов о половой жизни, будет наказан. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе университета. В вузе пояснили, что анкетирование учащихся не было согласовано с администрацией ПНИПУ.
«Проведение анкетирования студентов Лысьвенского филиала ПНИПУ не было согласовано с администрацией университета. Приказ директора филиала [о проведении анкетирования] отменен приказом ректора. По результатам проверки к директору филиала будут применены меры административного и материального воздействия», — сообщили URA.RU в вузе. Сейчас руководство вуза проводит внутреннюю проверку по данному факту. На сайте Пермского политеха указано, что исполняющим обязанности директора филиала является Виктор Кочнев.
Ранее одна из учащихся филиала ПНИПУ пожаловалась на откровенные вопросы, на которые заставили отвечать студентов. Среди них, отметила девушка, оказались вопросы о половой жизни, менструации и возможном прерывании беременности. По словам девушки, вопросы в анкете повергли учащихся в шок.
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