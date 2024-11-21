Челябинцам раскрыли районы, где чаще всего предлагают работу рядом с домом

В Челябинске легче всего найти работу у дома жителям Центрального района. Там доступно 23% от всех вакансий в мегаполисе. Также много предложений о работе представлено в Советском и Калининском районах города, сообщили 22 ноября в пресс-службе «Яндекс Недвижимости».
«В Челябинске больше всего предложений для соискателей представлено в Центральном районе. Здесь специалистам разного профиля доступно 23% от всех вакансий в городе. Широкий выбор вариантов для трудоустройства в Челябинске представлен также в Советском — 18% и Калининском районах — 16%», — сообщили в пресс-службе.
При этом квартиры в новостройках в Центральном районе города продаются по 127-249 тысяч рублей за квадратный метр. На вторичном рынке в данной локации жилье стоит 75-208 тысяч рублей за «квадрат». Арендное жилье там сдается по 22–100 тысяч рублей в месяц.
Квартиры на первичном рынке в Советском районе стоят от 96 до 127 тысяч рублей за квадратный метр и от 16 до 207 тысяч рублей на вторичном рынке. Съемное жилье там будет стоить от 14 до 84 тысяч рублей в месяц. Цены за квадратный метр на первичном рынке в Калининском районе находятся в диапазоне от 105 до 225 тысяч рублей в месяц, на вторичном — от 47 до 207 тысяч рублей за квадратный метр. Арендовать жилье там можно за 8-120 тысяч рублей в месяц.
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