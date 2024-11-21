21 ноября 2024

«Гладил интимные места»: вожатого из свердловского лагеря обвинили в домогательствах

Вожатого из лагеря «Соколиный камень» в Первоуральске обвинили в домогательствах
© Служба новостей «URA.RU»
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Дети сообщили своим родителям, что вожатый приставал к ним (архивное фото) Фото:

Дмитрий К., 35-летний вожатый, работавший в санатории «Соколиный камень» в Первоуральске (Свердловская область), был арестован по обвинению в совершении преступлений сексуального характера против несовершеннолетних. Ранее со стороны родителей детей, которых он курировал, не поступало никаких жалоб, все отзывы о его работе были исключительно положительными.

«Однако на днях сразу пятеро детей (двое по 12 лет и трое 13-летних) заявили своим родителям, что вожатый к ним приставал, трогал и гладил их интимные места и вел грязные речи. Все эти дети были в санатории в разные смены: с августа по декабрь 2023 года, но рассказать о произошедшем решились только сейчас», — сообщает telegram-канал SHOT.

Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Если вина подозреваемого будет доказана в суде, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет. В свердловском СКР отказались от комментариев.

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Дмитрий К., 35-летний вожатый, работавший в санатории «Соколиный камень» в Первоуральске (Свердловская область), был арестован по обвинению в совершении преступлений сексуального характера против несовершеннолетних. Ранее со стороны родителей детей, которых он курировал, не поступало никаких жалоб, все отзывы о его работе были исключительно положительными. «Однако на днях сразу пятеро детей (двое по 12 лет и трое 13-летних) заявили своим родителям, что вожатый к ним приставал, трогал и гладил их интимные места и вел грязные речи. Все эти дети были в санатории в разные смены: с августа по декабрь 2023 года, но рассказать о произошедшем решились только сейчас», — сообщает telegram-канал SHOT. Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Если вина подозреваемого будет доказана в суде, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет. В свердловском СКР отказались от комментариев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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