21 ноября 2024

Музей PERMM открылся после обысков

© Служба новостей «URA.RU»
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В музее PERMM ждут гостей
В музее PERMM ждут гостей Фото:

Пермский музей современного искусства PERMM открыл свои двери для посетителей. Накануне здесь прошли обыски, поэтому учреждение быле закрыто.

«Сегодня музей работает. Все в штатном режиме, с 12 часов», — сообщили корреспонденту URA.RU в музее.

Обыск в PERMM правоохранительные органы устроили 21 ноября. Музей пришлось закрыть для посетителей. Администрация учреждения заявляла, что сотрудничает с органами. Источники СМИ связывают обыск с уголовным делом основателя и бывшего директора PERMM Марата Гельмана (внесен в реестры иноагентов, а также экстремистов и террористов в РФ). Сам он проживает в Черногории и был удивлен следственным действиям в Перми.

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Пермский музей современного искусства PERMM открыл свои двери для посетителей. Накануне здесь прошли обыски, поэтому учреждение быле закрыто. «Сегодня музей работает. Все в штатном режиме, с 12 часов», — сообщили корреспонденту URA.RU в музее. Обыск в PERMM правоохранительные органы устроили 21 ноября. Музей пришлось закрыть для посетителей. Администрация учреждения заявляла, что сотрудничает с органами. Источники СМИ связывают обыск с уголовным делом основателя и бывшего директора PERMM Марата Гельмана (внесен в реестры иноагентов, а также экстремистов и террористов в РФ). Сам он проживает в Черногории и был удивлен следственным действиям в Перми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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