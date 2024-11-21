Музей PERMM открылся после обысков

Пермский музей современного искусства PERMM открыл свои двери для посетителей. Накануне здесь прошли обыски, поэтому учреждение быле закрыто.
«Сегодня музей работает. Все в штатном режиме, с 12 часов», — сообщили корреспонденту URA.RU в музее.
Обыск в PERMM правоохранительные органы устроили 21 ноября. Музей пришлось закрыть для посетителей. Администрация учреждения заявляла, что сотрудничает с органами. Источники СМИ связывают обыск с уголовным делом основателя и бывшего директора PERMM Марата Гельмана (внесен в реестры иноагентов, а также экстремистов и террористов в РФ). Сам он проживает в Черногории и был удивлен следственным действиям в Перми.
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