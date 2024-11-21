В PERMM прокомментировали обыски по делу Гельмана*

В пермском музее современного искусства PERMM оказывают содействие правоохранительным органам, которые проводят обыск. Так в министерстве культуры Пермского края прокомментировали URA.RU происходящее в музее.
«В музее PERMM сообщили, что оказывают все необходимое содействие правоохранительным органам», — кратко ответили в минкультуры на запрос агентства. Таким образом в ведомстве подтвердили сам факт обысков, о которых ранее сообщали только источники СМИ.
Марат Гельман* руководил музеем PERMM до 2013 года. В ноябре 2024 его внесли в реестр экстремистов и террористов. С этим его уголовным делом СМИ связывают обыски в Перми. Галерист удивлен, происходящему в Перми.
* — Марата Гельмана внесли в списки иноагентов 30 декабря 2021 года. 14 ноября 2024 года он пополнил реестр террористов и экстремистов.
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