В PERMM прокомментировали обыски по делу Гельмана*

Министерство культуры Пермского края подтвердило обыски в музее PERMM
© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники музея оказывают содействие силовикам
Сотрудники музея оказывают содействие силовикам Фото:

В пермском музее современного искусства PERMM оказывают содействие правоохранительным органам, которые проводят обыск. Так в министерстве культуры Пермского края прокомментировали URA.RU происходящее в музее.

«В музее PERMM сообщили, что оказывают все необходимое содействие правоохранительным органам», — кратко ответили в минкультуры на запрос агентства. Таким образом в ведомстве подтвердили сам факт обысков, о которых ранее сообщали только источники СМИ.

Марат Гельман* руководил музеем PERMM до 2013 года. В ноябре 2024 его внесли в реестр экстремистов и террористов. С этим его уголовным делом СМИ связывают обыски в Перми. Галерист удивлен, происходящему в Перми. 

* — Марата Гельмана внесли в списки иноагентов 30 декабря 2021 года. 14 ноября 2024 года он пополнил реестр террористов и экстремистов.

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В пермском музее современного искусства PERMM оказывают содействие правоохранительным органам, которые проводят обыск. Так в министерстве культуры Пермского края прокомментировали URA.RU происходящее в музее. «В музее PERMM сообщили, что оказывают все необходимое содействие правоохранительным органам», — кратко ответили в минкультуры на запрос агентства. Таким образом в ведомстве подтвердили сам факт обысков, о которых ранее сообщали только источники СМИ. Марат Гельман* руководил музеем PERMM до 2013 года. В ноябре 2024 его внесли в реестр экстремистов и террористов. С этим его уголовным делом СМИ связывают обыски в Перми. Галерист удивлен, происходящему в Перми.  * — Марата Гельмана внесли в списки иноагентов 30 декабря 2021 года. 14 ноября 2024 года он пополнил реестр террористов и экстремистов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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