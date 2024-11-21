В Перми резко выросли цены на комнаты

В Перми в ноябре 2024 года подорожали комнаты в многоквартирных домах. Стоимость такого жилья за год выросла на 12,7%. Об этом URA.RU рассказали аналитики федерального портала «Мир квартир».
«В большинстве городов России стоимость комнат, продаваемых по отдельности в многокомнатных квартирах, подорожали. В Перми за год прирост составил 12,7%. Средняя стоимость комнаты достигла 1,3 млн рублей», — сказано в сообщении.
По данным аналитиков, больше всего квартиры подорожали в Набережных Челнах, где прирост составил 41,4%. На втором месте — Ульяновск (38,7%). Замыкает тройку лидеров Владикавказ (37,2%). В среднем по России комнаты подорожали на 13%.
Ранее URA.RU рассказало, в каких городах Прикамья больше всего подешевела жилая недвижимость. В числе лидеров оказались Чусовой и Краснокамск.
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