21 ноября 2024

В Перми резко выросли цены на комнаты

В Перми цены на комнаты выросли на 12,7%
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В среднем комнату в Перми продают за 1,3 млн рублей
В среднем комнату в Перми продают за 1,3 млн рублей Фото:

В Перми в ноябре 2024 года подорожали комнаты в многоквартирных домах. Стоимость такого жилья за год выросла на 12,7%. Об этом URA.RU рассказали аналитики федерального портала «Мир квартир».

«В большинстве городов России стоимость комнат, продаваемых по отдельности в многокомнатных квартирах, подорожали. В Перми за год прирост составил 12,7%. Средняя стоимость комнаты достигла 1,3 млн рублей», — сказано в сообщении.

По данным аналитиков, больше всего квартиры подорожали в Набережных Челнах, где прирост составил 41,4%. На втором месте — Ульяновск (38,7%). Замыкает тройку лидеров Владикавказ (37,2%). В среднем по России комнаты подорожали на 13%.

Ранее URA.RU рассказало, в каких городах Прикамья больше всего подешевела жилая недвижимость. В числе лидеров оказались Чусовой и Краснокамск.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми в ноябре 2024 года подорожали комнаты в многоквартирных домах. Стоимость такого жилья за год выросла на 12,7%. Об этом URA.RU рассказали аналитики федерального портала «Мир квартир». «В большинстве городов России стоимость комнат, продаваемых по отдельности в многокомнатных квартирах, подорожали. В Перми за год прирост составил 12,7%. Средняя стоимость комнаты достигла 1,3 млн рублей», — сказано в сообщении. По данным аналитиков, больше всего квартиры подорожали в Набережных Челнах, где прирост составил 41,4%. На втором месте — Ульяновск (38,7%). Замыкает тройку лидеров Владикавказ (37,2%). В среднем по России комнаты подорожали на 13%. Ранее URA.RU рассказало, в каких городах Прикамья больше всего подешевела жилая недвижимость. В числе лидеров оказались Чусовой и Краснокамск.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...