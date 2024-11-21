Аналитики назвали города Пермского края с самыми подешевевшими квартирами

В Пермском крае вторичная недвижимость подешевела в Чусовом и Краснокамске
© Служба новостей «URA.RU»
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Квартиры дешевеют в пяти городах Пермского края
Квартиры дешевеют в пяти городах Пермского края Фото:

В Пермском крае с октября по ноябрь 2024 года стоимость квартир на вторичном рынке больше всего снизилась в Чусовом и Краснокамске. Об этом URA.RU рассказал руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов.

«В ноябре сильнее всего квартиры подешевели в Чусовом (-1,9%), Краснокамске (-1,9) и Губахе (-1,4%). Это промышленные города с относительно небольшими объемами предложения и невысокими ценами. Такие рынки всегда заметнее реагируют на снижение спроса. Кроме того, именно в них жилье в течение прошлого года подорожало сильнее, чем в крае в целом, и коррекция цен была ожидаемой», — отметил Алексей Попов.

Аналитик уточнил, что в Чусовом стоимость квадратного метра на вторичном рынке достигла 51,1 тысячи рублей, в Краснокамске — 63,3 тысячи рублей, а в Губахе — 35 тысяч рублей. Также снизились цены в Лысьве и Добрянке на 1% и 0,8% соответственно. В Соликамске цены не изменились, а в Кунгуре, Нытве, Чайковском, Березниках, Перми и Чернушке, наоборот, выросли. В среднем по краю стоимость «квадрата» достигла 89 тысяч рублей. С лета 2024 года этот показатель увеличился на 4%, а за год прирост составил 10%, отметил Алексей Попов.

Ранее URA.RU рассказало, что в Перми стоимость квадратного метра на первичном рынке на 37% «обгоняет» вторичный. Это один из самых больших разрывов в стоимости недвижимости среди российских городов-миллионников.

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В Пермском крае с октября по ноябрь 2024 года стоимость квартир на вторичном рынке больше всего снизилась в Чусовом и Краснокамске. Об этом URA.RU рассказал руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов. «В ноябре сильнее всего квартиры подешевели в Чусовом (-1,9%), Краснокамске (-1,9) и Губахе (-1,4%). Это промышленные города с относительно небольшими объемами предложения и невысокими ценами. Такие рынки всегда заметнее реагируют на снижение спроса. Кроме того, именно в них жилье в течение прошлого года подорожало сильнее, чем в крае в целом, и коррекция цен была ожидаемой», — отметил Алексей Попов. Аналитик уточнил, что в Чусовом стоимость квадратного метра на вторичном рынке достигла 51,1 тысячи рублей, в Краснокамске — 63,3 тысячи рублей, а в Губахе — 35 тысяч рублей. Также снизились цены в Лысьве и Добрянке на 1% и 0,8% соответственно. В Соликамске цены не изменились, а в Кунгуре, Нытве, Чайковском, Березниках, Перми и Чернушке, наоборот, выросли. В среднем по краю стоимость «квадрата» достигла 89 тысяч рублей. С лета 2024 года этот показатель увеличился на 4%, а за год прирост составил 10%, отметил Алексей Попов. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми стоимость квадратного метра на первичном рынке на 37% «обгоняет» вторичный. Это один из самых больших разрывов в стоимости недвижимости среди российских городов-миллионников.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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