В Челябинске телебашню украсят незабудками в День матери

В Челябинске телебашня в честь Дня матери 24 ноября будет украшена огнями в виде сердечек и букетов незабудок. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
«В воскресенье, 24 ноября, для любимых мам на медиафасаде телебашни зажгутся сердечки и букеты незабудок — традиционный символ праздника. Праздничную подсветку жители и гости города смогут увидеть 24 ноября с 17-30 до 00-00», — рассказали в пресс-службе городской мэрии.
День матери по традиции отмечается в последнее воскресенье ноября. Это очень трогательный праздник, который призван напоминать нам важность семейных устоев и роль матери в жизни каждого человека.
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