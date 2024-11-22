В Челябинске телебашню украсят незабудками в День матери

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Алексей Текслер на челябинском РТПЦ и акции Зажги телебашню. Челябинск, телевидение, телебашня, подсветка телебашни
В честь праздника на телебашне зажгутся огни Фото:

В Челябинске телебашня в честь Дня матери 24 ноября будет украшена огнями в виде сердечек и букетов незабудок. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«В воскресенье, 24 ноября, для любимых мам на медиафасаде телебашни зажгутся сердечки и букеты незабудок — традиционный символ праздника. Праздничную подсветку жители и гости города смогут увидеть 24 ноября с 17-30 до 00-00», — рассказали в пресс-службе городской мэрии.

День матери по традиции отмечается в последнее воскресенье ноября. Это очень трогательный праздник, который призван напоминать нам важность семейных устоев и роль матери в жизни каждого человека.

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В Челябинске телебашня в честь Дня матери 24 ноября будет украшена огнями в виде сердечек и букетов незабудок. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. «В воскресенье, 24 ноября, для любимых мам на медиафасаде телебашни зажгутся сердечки и букеты незабудок — традиционный символ праздника. Праздничную подсветку жители и гости города смогут увидеть 24 ноября с 17-30 до 00-00», — рассказали в пресс-службе городской мэрии. День матери по традиции отмечается в последнее воскресенье ноября. Это очень трогательный праздник, который призван напоминать нам важность семейных устоев и роль матери в жизни каждого человека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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