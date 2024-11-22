В Свердловской области похолодает на 10 градусов

22 ноября 2024 в 14:38 Размер текста - 17 +

В последнюю неделю ноября в Свердловской области начнет холодать Фото: Илья Московец © URA.RU В Свердловской области на следующей неделе похолодает, небо прояснится и прекратятся осадки. Перемены в погоде случатся с приходом антициклона, об этом URA.RU рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко. «У нас за Уральским хребтом будет распространяться антициклон. Сейчас он над Южным Уралом, и будет двигаться на восток, в Сибирь. Но в нем так сильно растет давление, что он будет постепенно расширяться по площади, захватывая и нас. Сегодня [22 ноября] над регионом ясное небо именно потому, что мы оказались под действием антициклона», — объяснила синоптик. Поскольку сохранится вынос тепла с Черного моря, в ближайшее время на периферию этого антициклона поступит тепло. 24 ноября будет самый теплый день, когда столбик термометра покажет +4 градуса. В последующем, с 26-го по 28-е число, начнет холодать, ночью будет -7…10 градусов, днем -4…6. Небо прояснится, а осадков до конца месяца не будет. Из-за этого в регионе образуется гололед. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области на следующей неделе похолодает, небо прояснится и прекратятся осадки. Перемены в погоде случатся с приходом антициклона, об этом URA.RU рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко. «У нас за Уральским хребтом будет распространяться антициклон. Сейчас он над Южным Уралом, и будет двигаться на восток, в Сибирь. Но в нем так сильно растет давление, что он будет постепенно расширяться по площади, захватывая и нас. Сегодня [22 ноября] над регионом ясное небо именно потому, что мы оказались под действием антициклона», — объяснила синоптик. Поскольку сохранится вынос тепла с Черного моря, в ближайшее время на периферию этого антициклона поступит тепло. 24 ноября будет самый теплый день, когда столбик термометра покажет +4 градуса. В последующем, с 26-го по 28-е число, начнет холодать, ночью будет -7…10 градусов, днем -4…6. Небо прояснится, а осадков до конца месяца не будет. Из-за этого в регионе образуется гололед.