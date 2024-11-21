21 ноября 2024

Стало известно, когда в районах Перми появятся ледовые городки

Ледовые городки в Перми установят до 25 декабря
© Служба новостей «URA.RU»
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Общая стоимость новогодних городков в Перми составила 2,4 млн рублей
Общая стоимость новогодних городков в Перми составила 2,4 млн рублей Фото:

В Перми ищут подрядчиков для устройства ледовых городков в трех районах города. На их установку заложили почти 2,4 млн рублей. Работы завершат до 25 декабря 2024 года.

«Устройство ледовых объектов новогоднего городка в парке имени А.П. Чехова по улице Репина, 20. Эскиз должен содержать элементы, связанные с 85-летием Орджоникидзевского района Перми», — говорится в техзадании на сайте госзакупок. Новогодние городки также появятся в парке «Счастье есть» по улице Маршала Рыбалко, 106 и в саду имени В . Л. Миндовского по улице Мира, 9.

Все комплексы должны вписываться в тему, которую власти выбрали для ледового городка на эспланаде — пермское гостеприимство. На каждой площадке требуется установить не менее трех объектов: покатушку, лабиринт и избушку.

Ранее власти рассказали, как будет выглядеть центральный ледовый городок в Перми. Комплекс на эспланаде назвали «Большое пермское чаепитие».

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В Перми ищут подрядчиков для устройства ледовых городков в трех районах города. На их установку заложили почти 2,4 млн рублей. Работы завершат до 25 декабря 2024 года. «Устройство ледовых объектов новогоднего городка в парке имени А.П. Чехова по улице Репина, 20. Эскиз должен содержать элементы, связанные с 85-летием Орджоникидзевского района Перми», — говорится в техзадании на сайте госзакупок. Новогодние городки также появятся в парке «Счастье есть» по улице Маршала Рыбалко, 106 и в саду имени В . Л. Миндовского по улице Мира, 9. Все комплексы должны вписываться в тему, которую власти выбрали для ледового городка на эспланаде — пермское гостеприимство. На каждой площадке требуется установить не менее трех объектов: покатушку, лабиринт и избушку. Ранее власти рассказали, как будет выглядеть центральный ледовый городок в Перми. Комплекс на эспланаде назвали «Большое пермское чаепитие».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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