Стало известно, когда в районах Перми появятся ледовые городки

В Перми ищут подрядчиков для устройства ледовых городков в трех районах города. На их установку заложили почти 2,4 млн рублей. Работы завершат до 25 декабря 2024 года.
«Устройство ледовых объектов новогоднего городка в парке имени А.П. Чехова по улице Репина, 20. Эскиз должен содержать элементы, связанные с 85-летием Орджоникидзевского района Перми», — говорится в техзадании на сайте госзакупок. Новогодние городки также появятся в парке «Счастье есть» по улице Маршала Рыбалко, 106 и в саду имени В . Л. Миндовского по улице Мира, 9.
Все комплексы должны вписываться в тему, которую власти выбрали для ледового городка на эспланаде — пермское гостеприимство. На каждой площадке требуется установить не менее трех объектов: покатушку, лабиринт и избушку.
Ранее власти рассказали, как будет выглядеть центральный ледовый городок в Перми. Комплекс на эспланаде назвали «Большое пермское чаепитие».
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