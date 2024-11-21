21 ноября 2024

Леонид Агутин даст сразу два концерта в Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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Цены на билеты доходят до 15 000 рублей
Цены на билеты доходят до 15 000 рублей Фото:

Леонид Агутин выступит в Тюмени сразу с двумя концертами. Они состоятся 3 и 4 февраля. Афиша мероприятий опубликована на сайте по продаже билетов.

«Поэт, композитор, певец, одна из самых заметных фигур российского шоу-бизнеса. Артист популярного жанра, давно признанный мэтром эстрады, снискавший не только заслуженную любовь слушателей, но и уважение в профессиональных музыкальных кругах», — говорится в анонсе мероприятия.

Стоимость билетов на концерт начинается от 6 000 рублей и доходит до 15. Судя по сервисам онлайн-продаж билетов, свободных мест остается много.

Леонид Агутин нередко приезжает с концертами в Тюмень. Он был участником фестиваля «Лето в Тобольском кремле», а также пел для вип-гостей форума TNF.

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Леонид Агутин выступит в Тюмени сразу с двумя концертами. Они состоятся 3 и 4 февраля. Афиша мероприятий опубликована на сайте по продаже билетов. «Поэт, композитор, певец, одна из самых заметных фигур российского шоу-бизнеса. Артист популярного жанра, давно признанный мэтром эстрады, снискавший не только заслуженную любовь слушателей, но и уважение в профессиональных музыкальных кругах», — говорится в анонсе мероприятия. Стоимость билетов на концерт начинается от 6 000 рублей и доходит до 15. Судя по сервисам онлайн-продаж билетов, свободных мест остается много. Леонид Агутин нередко приезжает с концертами в Тюмень. Он был участником фестиваля «Лето в Тобольском кремле», а также пел для вип-гостей форума TNF.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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