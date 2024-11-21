Леонид Агутин даст сразу два концерта в Тюмени

Леонид Агутин выступит в Тюмени сразу с двумя концертами. Они состоятся 3 и 4 февраля. Афиша мероприятий опубликована на сайте по продаже билетов.
«Поэт, композитор, певец, одна из самых заметных фигур российского шоу-бизнеса. Артист популярного жанра, давно признанный мэтром эстрады, снискавший не только заслуженную любовь слушателей, но и уважение в профессиональных музыкальных кругах», — говорится в анонсе мероприятия.
Стоимость билетов на концерт начинается от 6 000 рублей и доходит до 15. Судя по сервисам онлайн-продаж билетов, свободных мест остается много.
Леонид Агутин нередко приезжает с концертами в Тюмень. Он был участником фестиваля «Лето в Тобольском кремле», а также пел для вип-гостей форума TNF.
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