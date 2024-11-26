26 ноября 2024

Политолог объяснил, что угрожает связям России и Казахстана

Политолог ИНИОН РАН: национализм угрожает связям России и Казахстана
© Служба новостей «URA.RU»
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Столица Казахстана Астана. Астана, президентский дворец, акорда, администрация президента казахстана
Политолог Максим Вилисов объяснил, почему национализм угрожает связям России и Казахстана Фото:

В отношения России и Казахстана вмешиваются политические факторы. В том числе «нездоровые националистические процессы», объяснил в интервью URA.RU накануне госвизита президента РФ Владимира Путина в Астану ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН Максим Вилисов.

«В отношения между нашими странами могут вмешиваться политические факторы. В культурном плане идет рост здоровых процессов национального самосознания, с одной стороны, и нездоровых националистических процессов — с другой. Разделить их иногда бывает очень сложно, так как там вмешиваются эмоциональные факторы и масса других. Поэтому нужно проводить очень аккуратную, взвешенную политику в постоянном диалоге, причем не только на высшем уровне, но и на уровне регионов», — полагает политолог.

В 1998 году Россия и Казахстан подписали Декларацию о вечной дружбе и союзничестве. На текущий момент этот документ, полагает Вилисов, сохраняет свою актуальность.

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В отношения России и Казахстана вмешиваются политические факторы. В том числе «нездоровые националистические процессы», объяснил в интервью URA.RU накануне госвизита президента РФ Владимира Путина в Астану ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН Максим Вилисов. «В отношения между нашими странами могут вмешиваться политические факторы. В культурном плане идет рост здоровых процессов национального самосознания, с одной стороны, и нездоровых националистических процессов — с другой. Разделить их иногда бывает очень сложно, так как там вмешиваются эмоциональные факторы и масса других. Поэтому нужно проводить очень аккуратную, взвешенную политику в постоянном диалоге, причем не только на высшем уровне, но и на уровне регионов», — полагает политолог. В 1998 году Россия и Казахстан подписали Декларацию о вечной дружбе и союзничестве. На текущий момент этот документ, полагает Вилисов, сохраняет свою актуальность.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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