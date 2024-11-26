Политолог объяснил, что угрожает связям России и Казахстана

В отношения России и Казахстана вмешиваются политические факторы. В том числе «нездоровые националистические процессы», объяснил в интервью URA.RU накануне госвизита президента РФ Владимира Путина в Астану ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН Максим Вилисов.
«В отношения между нашими странами могут вмешиваться политические факторы. В культурном плане идет рост здоровых процессов национального самосознания, с одной стороны, и нездоровых националистических процессов — с другой. Разделить их иногда бывает очень сложно, так как там вмешиваются эмоциональные факторы и масса других. Поэтому нужно проводить очень аккуратную, взвешенную политику в постоянном диалоге, причем не только на высшем уровне, но и на уровне регионов», — полагает политолог.
В 1998 году Россия и Казахстан подписали Декларацию о вечной дружбе и союзничестве. На текущий момент этот документ, полагает Вилисов, сохраняет свою актуальность.
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