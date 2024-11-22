Удар «Орешника» по «Южмашу»: чем важен и опасен украинский завод

ВС РФ ударили по заводу «Орешник» в Днепропетровске гиперзвуковой системой «Орешник» в ответ на агрессию киевского режима. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время своего экстренного обращения. Что это за завод, чем он важен опасен — в материале URA.RU.
От автомобильного завода до производства баллистических ракет
Южный машиностроительный завод в Днепропетровске был заложен на месте авиамоторного завода, строительство которого было прервано началом Великой Отечественной войны. В июле 1944 года после освобождения Днепропетровска от немецкой оккупации было принято решение о строительстве автомобильного завода на этом месте.
Однако в 1951 году автомобильное производство было закрыто, и на его базе начал функционировать «Завод 586», где под руководством авиаконструктора Сергея Королева начали создаваться первые советские баллистические ракеты.
Спустя три года завод начинает выпускать боеголовки стратегического назначения Р-12, Р-16, Р-36, разработанные в местном конструкторском бюро «Южное». Возглавлял это КБ Михаил Янгель, который проводил важные исследования в аэродинамике и баллистике, а также занимался созданием ракетных комплексов и космических аппаратов.
Позже завод получил название ЮМЗ — Южный машиностроительный завод, который преобразовался в производственное объединение. Здесь была разработана первая советская одноступенчатая баллистическая ракета среднего радиуса действия наземного базирования Р-5М, способная нести ядерный заряд.
В дальнейшем на ЮМЗ была собрана первая межконтинентальная баллистическая ракета, создан подвижный ракетный комплекс стратегического назначения «Тополь-М», а также ракетоноситель сверхтяжелого класса «Энергия», который являлся самым мощным на тот момент. Он предназначался для многоразового орбитального космического корабля «Буран».
Постепенная деградация «Южмаша»
Бывший генеральный директор «Южмаша», ставший вторым президентом Украины Леонид Кучма, поспособствовал развитию предприятия. Он возобновил строительство метрополитена в своем родном Днепропетровске и содействовал привлечению внимания к заводу, который начал выполнять государственные заказы.
«Южмаш» также сотрудничал и с Россией. Некоторые работники завода параллельно трудились на космодроме Байконур, получая за это значительные премии. Время от времени предприятие получало заказы и от зарубежных клиентов. Однако после 2014 года зарубежные заказы прекратились, начались задержки выплаты зарплат, которые и так значительно сократились.
Рабочие завода выходили на улицы, требуя от властей разобраться с ситуацией на предприятии. Правительство обвиняло в проблемах Россию и обещало принять меры. Однако «Южмаш» по-прежнему не может вылезти из долгов.
С началом специальной военной операции на Украине «Южмаш» вновь приобрел стратегическое значение и стал законной целью. Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, что защищенных подземных цехах предприятия ведется ремонт западной техники и производство крылатых ракет для Вооруженных сил Украины, сообщает «Царьград».
Чем важен и опасен «Южмаш»
За последнее десятилетие завод по производству ракетных двигателей и ракет значительно потерял в эффективности, однако все еще сохраняет возможности для их изготовления. В условиях текущего конфликта данные производства могут быть использованы как для ядерных провокаций, так и для нанесения ударов по территории России.
Сегодня на предприятии трудится менее 10% от первоначального числа сотрудников, большинство из которых приближается к пенсионному возрасту. Тем не менее управление такими объектами может осуществляться с помощью западных специалистов. На территории завода находятся резервуары с тоннами ракетного топлива, что представляет собой серьезную угрозу для жителей Днепропетровской области.
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