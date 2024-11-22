Обсуждают новую смену власти в «Водоканале» Екатеринбурга на фоне отъезда мэра

Гендиректору екатеринбургского «Водоканала» Гусеву прочат отставку, он опроверг

22 ноября 2024 в 14:45 Размер текста - 17 +

Антон Гусев руководит «Водоканалом» с апреля 2023-го Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Политтусовка Екатеринбурга с утра 22 ноября обсуждает отставку гендиректора екатеринбургского «Водоканала» Антона Гусева — протеже миллиардера Виталия Кочеткова (сотовый оператор «Мотив»). Якобы топ-менеджер не выйдет из своего отпуска. И все это — на фоне отъезда мэра Алексея Орлова из страны. Гусев в разговоре с URA.RU привел собственную версию. «Гусева убирают с поста гендиректора „Водоканала“, у него отпуск до 2 декабря, к работе он уже не вернется. Из кабинета выносят вещи. А вчера уволили лояльного ему замдиректора по экологии [Антона] Лобанова», — передал источник, отметив, что Орлов «уехал в отпуск не просто так». Гусев же заявил корреспонденту, что информация о его отставке — неправда. «У меня контракт до 2026 года. Я сейчас действительно в отпуске, при этом появляюсь на работе. В кабинете вроде все на месте (смеется — прим. ред.)», — сказал Гусев. Он также подтвердил данные об уходе Лобанова. Решение было принято по итогам совещания, проведенного Гусевым накануне. «Стояли определенные задачи, они не выполнены», — объяснил кадровое решение гендиректор. Внимание к «Водоканалу» приковано в связи с тем, что это ключевое и наиболее финансовоемкое муниципальное предприятие, за контроль над которым уже несколько лет бьются несколько групп влияния. Гусев стал гендиректором в апреле 2023-го — после того, как Кочетков под разными предлогами убедил губернатора Евгения Куйвашева в неэффективности прежнего гендиректора Евгения Лузгина, присягнувшего Орлову и принявшемуся по его заданию отстранять людей Кочеткова от управления «Водоканалом». Но основной раунд схватки за актив впереди. В ближайшие месяцы время будет объявлен конкурс на концессию (долгосрочная аренда инфраструктуры в обмен на инвестиции) «Водоканала». Помимо Кочеткова, претендуют «Росводоканал» Михаила Фридмана и «Российские коммунальные системы» Виктора Вексельберга. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Политтусовка Екатеринбурга с утра 22 ноября обсуждает отставку гендиректора екатеринбургского «Водоканала» Антона Гусева — протеже миллиардера Виталия Кочеткова (сотовый оператор «Мотив»). Якобы топ-менеджер не выйдет из своего отпуска. И все это — на фоне отъезда мэра Алексея Орлова из страны. Гусев в разговоре с URA.RU привел собственную версию. «Гусева убирают с поста гендиректора „Водоканала“, у него отпуск до 2 декабря, к работе он уже не вернется. Из кабинета выносят вещи. А вчера уволили лояльного ему замдиректора по экологии [Антона] Лобанова», — передал источник, отметив, что Орлов «уехал в отпуск не просто так». Гусев же заявил корреспонденту, что информация о его отставке — неправда. «У меня контракт до 2026 года. Я сейчас действительно в отпуске, при этом появляюсь на работе. В кабинете вроде все на месте (смеется — прим. ред.)», — сказал Гусев. Он также подтвердил данные об уходе Лобанова. Решение было принято по итогам совещания, проведенного Гусевым накануне. «Стояли определенные задачи, они не выполнены», — объяснил кадровое решение гендиректор. Внимание к «Водоканалу» приковано в связи с тем, что это ключевое и наиболее финансовоемкое муниципальное предприятие, за контроль над которым уже несколько лет бьются несколько групп влияния. Гусев стал гендиректором в апреле 2023-го — после того, как Кочетков под разными предлогами убедил губернатора Евгения Куйвашева в неэффективности прежнего гендиректора Евгения Лузгина, присягнувшего Орлову и принявшемуся по его заданию отстранять людей Кочеткова от управления «Водоканалом». Но основной раунд схватки за актив впереди. В ближайшие месяцы время будет объявлен конкурс на концессию (долгосрочная аренда инфраструктуры в обмен на инвестиции) «Водоканала». Помимо Кочеткова, претендуют «Росводоканал» Михаила Фридмана и «Российские коммунальные системы» Виктора Вексельберга.