Девелоперы ХМАО смогут избежать срыва сроков строительства загородных домов

В ХМАО внедряют стандарт постройки модульных зданий
© Служба новостей «URA.RU»
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У строителей появился инструмент для ускорения возведения домов
У строителей появился инструмент для ускорения возведения домов Фото:

У югорских застройщиков появилась возможность избежать срыва сроков благодаря внедрению стандарта постройки модульных зданий. Он позволяет использовать технологии не только при возведении промышленных объектов, но и жилых, например, в загородном сегменте. О новом механизме URA.RU попросило рассказать строительного эксперта и гендиректора СРО «ОПУС» из Нижневартовска Сергея Чабана.

«Модульные технологии могут быть адаптированы для различных типов зданий, что делает их универсальным инструментом для застройщиков. Это позволяет не только ускорить процесс, но и улучшить качество строительства, обеспечивая более высокую степень контроля на всех этапах», — поясняет Чабан.

Технология помогает оптимизировать стройку, сделав исход более предсказуемым. А улучшенный контроль дает возможность снизить вероятность задержек и перерасхода ресурсов. Однако у модульного строительства есть и свои недостатки, например, ограниченные архитектурные решения. «Интеграция сложных инженерных систем более эффективна в традиционном строительстве. Также восприятие модульных домов как менее престижных влияет на их рыночную стоимость», — уточняет эксперт.

Новый стандарт для возведения модульных зданий начал действовать в стране с началом ноября. Его разработка велась с 2022 года в рамках дорожной карты Минстроя.

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У югорских застройщиков появилась возможность избежать срыва сроков благодаря внедрению стандарта постройки модульных зданий. Он позволяет использовать технологии не только при возведении промышленных объектов, но и жилых, например, в загородном сегменте. О новом механизме URA.RU попросило рассказать строительного эксперта и гендиректора СРО «ОПУС» из Нижневартовска Сергея Чабана. «Модульные технологии могут быть адаптированы для различных типов зданий, что делает их универсальным инструментом для застройщиков. Это позволяет не только ускорить процесс, но и улучшить качество строительства, обеспечивая более высокую степень контроля на всех этапах», — поясняет Чабан. Технология помогает оптимизировать стройку, сделав исход более предсказуемым. А улучшенный контроль дает возможность снизить вероятность задержек и перерасхода ресурсов. Однако у модульного строительства есть и свои недостатки, например, ограниченные архитектурные решения. «Интеграция сложных инженерных систем более эффективна в традиционном строительстве. Также восприятие модульных домов как менее престижных влияет на их рыночную стоимость», — уточняет эксперт. Новый стандарт для возведения модульных зданий начал действовать в стране с началом ноября. Его разработка велась с 2022 года в рамках дорожной карты Минстроя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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