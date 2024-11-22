Девелоперы ХМАО смогут избежать срыва сроков строительства загородных домов

У югорских застройщиков появилась возможность избежать срыва сроков благодаря внедрению стандарта постройки модульных зданий. Он позволяет использовать технологии не только при возведении промышленных объектов, но и жилых, например, в загородном сегменте. О новом механизме URA.RU попросило рассказать строительного эксперта и гендиректора СРО «ОПУС» из Нижневартовска Сергея Чабана.
«Модульные технологии могут быть адаптированы для различных типов зданий, что делает их универсальным инструментом для застройщиков. Это позволяет не только ускорить процесс, но и улучшить качество строительства, обеспечивая более высокую степень контроля на всех этапах», — поясняет Чабан.
Технология помогает оптимизировать стройку, сделав исход более предсказуемым. А улучшенный контроль дает возможность снизить вероятность задержек и перерасхода ресурсов. Однако у модульного строительства есть и свои недостатки, например, ограниченные архитектурные решения. «Интеграция сложных инженерных систем более эффективна в традиционном строительстве. Также восприятие модульных домов как менее престижных влияет на их рыночную стоимость», — уточняет эксперт.
Новый стандарт для возведения модульных зданий начал действовать в стране с началом ноября. Его разработка велась с 2022 года в рамках дорожной карты Минстроя.
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