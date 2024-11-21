У застройщиков ХМАО появится новый способ сэкономить на работах

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Девелоперы Югры смогут сэкономить за счет нового механизма в строительстве
Девелоперы Югры смогут сэкономить за счет нового механизма в строительстве Фото:

Строительные компании Ханты-Мансийского автономного округа смогут сэкономить на работах за счет нового стандарта для возведения модульных зданий. Он начал действовать в стране с началом ноября. О том, какие возможности механизм открывает для девелоперов Югры URA.RU обсудило с экспертом в сфере строительства и гендиректором СРО «ОПУС» из Нижневартовска Сергеем Чабаном.

«Прежде всего, стандартизированные решения могут уменьшить расходы на проектирование, так как многие элементы уже разработаны и протестированы. Также модульное строительство ведет к снижению трудозатрат. Модульные здания собираются из заранее подготовленных компонентов, что сокращает время на выполнение работ и уменьшает потребность в рабочей силе», — поясняет эксперт.

Новый механизм разрабатывали с 2022 года в рамках дорожной карты Минстроя. Стандарт начал действовать с 1 ноября. Его использование может помочь сэкономить застройщикам не только рабочей силе, но и стройматериалах. Для модулей их прежде всего закупает и расходует производитель конструкций.

«Происходит и ускорение сроков строительства, что положительно отразится на экономическом состоянии компании-подрядчика. Быстрая сборка модульных зданий позволяет завершать проекты в более короткие сроки, что может повысить их конкурентоспособность на рынке», — добавляет Чабан.

Ранее URA.RU рассказывало, что застройщики ХМАО побили рекорд по вводу жилья. С января по сентябрь они ввели более 537 тысяч квадратных метров. Девелоперам удалось превысить прошлогодние результаты.

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Строительные компании Ханты-Мансийского автономного округа смогут сэкономить на работах за счет нового стандарта для возведения модульных зданий. Он начал действовать в стране с началом ноября. О том, какие возможности механизм открывает для девелоперов Югры URA.RU обсудило с экспертом в сфере строительства и гендиректором СРО «ОПУС» из Нижневартовска Сергеем Чабаном. «Прежде всего, стандартизированные решения могут уменьшить расходы на проектирование, так как многие элементы уже разработаны и протестированы. Также модульное строительство ведет к снижению трудозатрат. Модульные здания собираются из заранее подготовленных компонентов, что сокращает время на выполнение работ и уменьшает потребность в рабочей силе», — поясняет эксперт. Новый механизм разрабатывали с 2022 года в рамках дорожной карты Минстроя. Стандарт начал действовать с 1 ноября. Его использование может помочь сэкономить застройщикам не только рабочей силе, но и стройматериалах. Для модулей их прежде всего закупает и расходует производитель конструкций. «Происходит и ускорение сроков строительства, что положительно отразится на экономическом состоянии компании-подрядчика. Быстрая сборка модульных зданий позволяет завершать проекты в более короткие сроки, что может повысить их конкурентоспособность на рынке», — добавляет Чабан. Ранее URA.RU рассказывало, что застройщики ХМАО побили рекорд по вводу жилья. С января по сентябрь они ввели более 537 тысяч квадратных метров. Девелоперам удалось превысить прошлогодние результаты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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