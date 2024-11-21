В Тюмени сотрудницу Ozon осудили за махинации с заказами

В Тюмени осудили 21-летнюю сотрудницу пункта выдачи Ozon за подмен товаров. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
«Судом установлено, что подсудимая с июня по август 2023 года с разных аккаунтов осуществляла заказы товаров с условием их выдачи на пункте по месту её работы. Поступившие товары девушка подменяла на малоценные предметы и, пользуясь своим служебным положением, оформляла возврат», — сообщили в ведомстве.
По данным следствия, девушка подменила 116 посылок. Общий ущерб составил свыше 755 тысяч рублей. Среди присвоенных вещей — сумки, женская одежда и обувь. Девушку приговорили к двум годам лишения свободы условно.
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