21 ноября 2024

В Тюмени сотрудницу Ozon осудили за махинации с заказами

© Служба новостей «URA.RU»
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Девушку приговорили к двум годам условно
Девушку приговорили к двум годам условно Фото:

В Тюмени осудили 21-летнюю сотрудницу пункта выдачи Ozon за подмен товаров. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

«Судом установлено, что подсудимая с июня по август 2023 года с разных аккаунтов осуществляла заказы товаров с условием их выдачи на пункте по месту её работы. Поступившие товары девушка подменяла на малоценные предметы и, пользуясь своим служебным положением, оформляла возврат», — сообщили в ведомстве.

По данным следствия, девушка подменила 116 посылок. Общий ущерб составил свыше 755 тысяч рублей. Среди присвоенных вещей — сумки, женская одежда и обувь. Девушку приговорили к двум годам лишения свободы условно.

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В Тюмени осудили 21-летнюю сотрудницу пункта выдачи Ozon за подмен товаров. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. «Судом установлено, что подсудимая с июня по август 2023 года с разных аккаунтов осуществляла заказы товаров с условием их выдачи на пункте по месту её работы. Поступившие товары девушка подменяла на малоценные предметы и, пользуясь своим служебным положением, оформляла возврат», — сообщили в ведомстве. По данным следствия, девушка подменила 116 посылок. Общий ущерб составил свыше 755 тысяч рублей. Среди присвоенных вещей — сумки, женская одежда и обувь. Девушку приговорили к двум годам лишения свободы условно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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