Песков раскрыл суть экстренного послания Путина

Послание президента РФ Владимира Путина вечером 21 ноября к западным лидерам носило ясный сигнал о том, что Россия не оставит без ответа поставку ракет на Украину, которые затем используются для ударов по российской территории. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
«Безрассудные решения и действия западных стран, которые происходят, когда ракеты поставляются на Украину и в последствии применяются для проведения ударов по российской территории, не могут остаться без реакции с нашей стороны. Возможности российской стороны четко продемонстрировали контуры дальнейших ответных действий в случае, если наши озабоченности не будут приняты во внимание», — отметил Песков во время конференц-колла.
Ранее Путин подтвердил, что для обстрелов по территории России Украина использовала ракеты дальнего радиуса действия западного производства. Он указал на возможность участия специалистов из стран-производителей этих вооружений в данных атаках и указал на прямое участие стран Запада.
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