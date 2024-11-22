Песков раскрыл суть экстренного послания Путина

Песков: Россия ответит на поставку ракет на Украину
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на пресс-подходе. Москва, песков дмитрий
Россия примет ответные меры, если западные страны не примут во внимание позицию страны, заявил Песков Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Послание президента РФ Владимира Путина вечером 21 ноября к западным лидерам носило ясный сигнал о том, что Россия не оставит без ответа поставку ракет на Украину, которые затем используются для ударов по российской территории. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

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«Безрассудные решения и действия западных стран, которые происходят, когда ракеты поставляются на Украину и в последствии применяются для проведения ударов по российской территории, не могут остаться без реакции с нашей стороны. Возможности российской стороны четко продемонстрировали контуры дальнейших ответных действий в случае, если наши озабоченности не будут приняты во внимание», — отметил Песков во время конференц-колла.

Ранее Путин подтвердил, что для обстрелов по территории России Украина использовала ракеты дальнего радиуса действия западного производства. Он указал на возможность участия специалистов из стран-производителей этих вооружений в данных атаках и указал на прямое участие стран Запада.

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Послание президента РФ Владимира Путина вечером 21 ноября к западным лидерам носило ясный сигнал о том, что Россия не оставит без ответа поставку ракет на Украину, которые затем используются для ударов по российской территории. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. «Безрассудные решения и действия западных стран, которые происходят, когда ракеты поставляются на Украину и в последствии применяются для проведения ударов по российской территории, не могут остаться без реакции с нашей стороны. Возможности российской стороны четко продемонстрировали контуры дальнейших ответных действий в случае, если наши озабоченности не будут приняты во внимание», — отметил Песков во время конференц-колла. Ранее Путин подтвердил, что для обстрелов по территории России Украина использовала ракеты дальнего радиуса действия западного производства. Он указал на возможность участия специалистов из стран-производителей этих вооружений в данных атаках и указал на прямое участие стран Запада.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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