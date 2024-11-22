Песков раскрыл суть экстренного послания Путина

Песков: Россия ответит на поставку ракет на Украину

22 ноября 2024 в 15:10 Размер текста - 17 +

Россия примет ответные меры, если западные страны не примут во внимание позицию страны, заявил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Послание президента РФ Владимира Путина вечером 21 ноября к западным лидерам носило ясный сигнал о том, что Россия не оставит без ответа поставку ракет на Украину, которые затем используются для ударов по российской территории. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Новость по теме Россия применила новейшее оружие в ответ на эскалацию Запада: главные заявления Путина «Безрассудные решения и действия западных стран, которые происходят, когда ракеты поставляются на Украину и в последствии применяются для проведения ударов по российской территории, не могут остаться без реакции с нашей стороны. Возможности российской стороны четко продемонстрировали контуры дальнейших ответных действий в случае, если наши озабоченности не будут приняты во внимание», — отметил Песков во время конференц-колла. Ранее Путин подтвердил, что для обстрелов по территории России Украина использовала ракеты дальнего радиуса действия западного производства. Он указал на возможность участия специалистов из стран-производителей этих вооружений в данных атаках и указал на прямое участие стран Запада. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Послание президента РФ Владимира Путина вечером 21 ноября к западным лидерам носило ясный сигнал о том, что Россия не оставит без ответа поставку ракет на Украину, которые затем используются для ударов по российской территории. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. «Безрассудные решения и действия западных стран, которые происходят, когда ракеты поставляются на Украину и в последствии применяются для проведения ударов по российской территории, не могут остаться без реакции с нашей стороны. Возможности российской стороны четко продемонстрировали контуры дальнейших ответных действий в случае, если наши озабоченности не будут приняты во внимание», — отметил Песков во время конференц-колла. Ранее Путин подтвердил, что для обстрелов по территории России Украина использовала ракеты дальнего радиуса действия западного производства. Он указал на возможность участия специалистов из стран-производителей этих вооружений в данных атаках и указал на прямое участие стран Запада.