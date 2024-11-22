Бизнесмены ХМАО нашли способ сэкономить при продажах на маркетплейсах

В Югре предприниматели, которые занимаются продажами на маркетплейсах, стали активно отдавать свою бухгалтерию на аутсорс. За счет этого бизнесмены добиваются экономии, рассказали URA.RU аналитики «Авито Услуг».
«Предприниматели Ханты-Мансийского автономного округа, в том числе продавцы на маркетплейсах, стали чаще делать выбор в пользу аутсорсинга бухгалтерского, финансового и управленческого учета и отчетности. Одна из причин — экономия. Заработная плата внешнего специалиста зависит от объема задач, поэтому фрилансеры часто обходятся дешевле, чем штатный сотрудник», — говорится в исследовании.
Спрос на услуги бухгалтеров и финансистов осенью увеличился на 9%, по сравнению с прошлым годом. А рынок доступных специалистов увеличился на 30%. Интерес предпринимателей также увеличился и к экспертам по недвижимости — на 7%. Однако чаще всего бизнесмены стали обращаться к юристам.
«Услуги стали популярнее в ХМАО на 46%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты связывают это в том числе с изменениями в законодательстве. Так, например, в 2024 году были приняты поправки, ужесточающие ответственность бизнеса за нарушение правил обработки персональных данных и их утечку», — добавляют представители сервиса.
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