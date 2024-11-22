22 ноября 2024

Бизнесмены ХМАО нашли способ сэкономить при продажах на маркетплейсах

Предприниматели ХМАО массово идут к бухгалтерам-фрилансерам, чтобы сэкономить
© Служба новостей «URA.RU»
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Бизнесмены Югры отдают бухгалтерию на аутсорс
Бизнесмены Югры отдают бухгалтерию на аутсорс Фото:

В Югре предприниматели, которые занимаются продажами на маркетплейсах, стали активно отдавать свою бухгалтерию на аутсорс. За счет этого бизнесмены добиваются экономии, рассказали URA.RU аналитики «Авито Услуг».

«Предприниматели Ханты-Мансийского автономного округа, в том числе продавцы на маркетплейсах, стали чаще делать выбор в пользу аутсорсинга бухгалтерского, финансового и управленческого учета и отчетности. Одна из причин — экономия. Заработная плата внешнего специалиста зависит от объема задач, поэтому фрилансеры часто обходятся дешевле, чем штатный сотрудник», — говорится в исследовании.

Спрос на услуги бухгалтеров и финансистов осенью увеличился на 9%, по сравнению с прошлым годом. А рынок доступных специалистов увеличился на 30%. Интерес предпринимателей также увеличился и к экспертам по недвижимости — на 7%. Однако чаще всего бизнесмены стали обращаться к юристам.

«Услуги стали популярнее в ХМАО на 46%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты связывают это в том числе с изменениями в законодательстве. Так, например, в 2024 году были приняты поправки, ужесточающие ответственность бизнеса за нарушение правил обработки персональных данных и их утечку», — добавляют представители сервиса.

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В Югре предприниматели, которые занимаются продажами на маркетплейсах, стали активно отдавать свою бухгалтерию на аутсорс. За счет этого бизнесмены добиваются экономии, рассказали URA.RU аналитики «Авито Услуг». «Предприниматели Ханты-Мансийского автономного округа, в том числе продавцы на маркетплейсах, стали чаще делать выбор в пользу аутсорсинга бухгалтерского, финансового и управленческого учета и отчетности. Одна из причин — экономия. Заработная плата внешнего специалиста зависит от объема задач, поэтому фрилансеры часто обходятся дешевле, чем штатный сотрудник», — говорится в исследовании. Спрос на услуги бухгалтеров и финансистов осенью увеличился на 9%, по сравнению с прошлым годом. А рынок доступных специалистов увеличился на 30%. Интерес предпринимателей также увеличился и к экспертам по недвижимости — на 7%. Однако чаще всего бизнесмены стали обращаться к юристам. «Услуги стали популярнее в ХМАО на 46%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты связывают это в том числе с изменениями в законодательстве. Так, например, в 2024 году были приняты поправки, ужесточающие ответственность бизнеса за нарушение правил обработки персональных данных и их утечку», — добавляют представители сервиса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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