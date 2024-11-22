В Челябинске к 2030 году заменят все трамвайные остановки

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Трамвайные остановки обновят под современные стандарты
Трамвайные остановки обновят под современные стандарты Фото:

В Челябинске к 2030 году заменят все трамвайные остановочные комплексы. Как сообщил замминистра транспорта и дорожного хозяйства области Александр Егоров в Центре управления регионом (ЦУР), из 242 остановок заменены уже 67.

«Уже благоустроены 67 трамвайных остановок из 242. План до 2030 года — обустроить и обновить все. Речь не только об установке павильона; будет проведено и обновление посадочной площадки», — сообщил Егоров.

Замминистра отметил, что современные комплексы размещаются выше на 30 сантиметров от рельсов. Это позволяет трамваю находиться вровень с платформой, чтобы пассажиры не выходили на проезжую часть.

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В Челябинске к 2030 году заменят все трамвайные остановочные комплексы. Как сообщил замминистра транспорта и дорожного хозяйства области Александр Егоров в Центре управления регионом (ЦУР), из 242 остановок заменены уже 67. «Уже благоустроены 67 трамвайных остановок из 242. План до 2030 года — обустроить и обновить все. Речь не только об установке павильона; будет проведено и обновление посадочной площадки», — сообщил Егоров. Замминистра отметил, что современные комплексы размещаются выше на 30 сантиметров от рельсов. Это позволяет трамваю находиться вровень с платформой, чтобы пассажиры не выходили на проезжую часть.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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