В Челябинске к 2030 году заменят все трамвайные остановки

В Челябинске к 2030 году заменят все трамвайные остановочные комплексы. Как сообщил замминистра транспорта и дорожного хозяйства области Александр Егоров в Центре управления регионом (ЦУР), из 242 остановок заменены уже 67.
«Уже благоустроены 67 трамвайных остановок из 242. План до 2030 года — обустроить и обновить все. Речь не только об установке павильона; будет проведено и обновление посадочной площадки», — сообщил Егоров.
Замминистра отметил, что современные комплексы размещаются выше на 30 сантиметров от рельсов. Это позволяет трамваю находиться вровень с платформой, чтобы пассажиры не выходили на проезжую часть.
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