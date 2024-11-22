В российский прокат все-таки выходит «Гладиатор 2»: где смотреть

«Гладиатор 2» выходит в российский прокат 23 ноября 2024
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Выход «Гладиатора 2» в России состоится 23 ноября
Выход «Гладиатора 2» в России состоится 23 ноября Фото:

В ближайшую субботу, 23 ноября, в российских кинотеатрах состоится премьера эпического блокбастера «Гладиатор 2» — долгожданного продолжения культовой картины Ридли Скотта. О сюжете фильма, актерах, оценках и сборах, а также о выходе в российских кинотеатрах — подробнее в материале URA.RU.

Сюжет «Гладиатора 2»

Фред Хекинджер исполнил роль Каракаллы, соправителя Геты
Фред Хекинджер исполнил роль Каракаллы, соправителя Геты
Фото:

Действие сиквела разворачивается через два десятилетия после финала первого «Гладиатора». В центре сюжета — Люций, сын Максимуса и Луциллы, который попадает в плен во время военного похода в Нумидию. Его ждет нелегкий путь от раба до гладиатора, жаждущего мести за свою семью.

Параллельно разворачивается борьба за власть между двумя братьями-императорами: Каракаллой и Гетой. Важную роль в этих интригах играет бывший раб Макринус, тайно влияющий на события. Люцию предстоит не только выжить на арене, но и разобраться в хитросплетениях римской политики.

Звездный состав

Роль повзрослевшего Люция исполнил восходящая звезда Пол Мескал, для которого «Гладиатор 2» стал первым крупнобюджетным проектом. Дензел Вашингтон, обладатель двух премий «Оскар», сыграл загадочного и влиятельного Макринуса. Его персонаж, по отзывам критиков, стал настоящим украшением фильма.

Роли императоров-соперников Каракаллы и Геты достались Фреду Хехингеру и Джозефу Куинну. Они создали запоминающиеся образы властителей, чье противостояние определяет судьбу Рима. Конни Нильсен вернулась к роли Луциллы, а Дерек Джекоби вновь предстал в образе сенатора Грациана.

Противоречивые отзывы: что говорят критики и зрители

«Гладиатор 2» получил неоднозначную реакцию от критиков и зрителей. На агрегаторе Rotten Tomatoes у фильма 71% положительных рецензий, на IMDb — рейтинг 7,0, а российские зрители на «Кинопоиске» оценили картину на 6,5 балла.

Многие отмечают впечатляющие визуальные эффекты, масштабные батальные сцены и харизматичных персонажей, особенно в исполнении Дензела Вашингтона. При этом некоторые критикуют сиквел за вторичность сюжета и недостаток оригинальности по сравнению с первым фильмом.

Часть зрителей считает, что «Гладиатор 2» слишком полагается на ностальгию по оригиналу и упрощает историю. Другие же видят в фильме достойное продолжение, сохранившее дух эпической саги.

«Гладиатор 2» в цифрах: бюджет, сборы

С бюджетом от 250 до 310 миллионов долларов «Гладиатор 2» стал одним из самых дорогостоящих фильмов последних лет. Чтобы окупиться, картине необходимо собрать в прокате более 700 миллионов.

Первые результаты обнадеживают: за дебютный уикенд лента заработала 87 миллионов долларов в 63 странах, установив рекорды для режиссера Ридли Скотта и студии Paramount. Ожидается, что сборы в США и Китае, где «Гладиатор 2» выйдет 22 ноября, будут еще выше.

Премьера в России: где и когда смотреть

Российские зрители смогут увидеть «Гладиатор 2» на большом экране с 23 ноября 2024 года. Фильм будет доступен в форматах 2D, 3D и IMAX 3D, позволяющих в полной мере насладиться эпическим размахом и красотами Древнего Рима.

В Москве и Московской области «Гладиатор 2» будет представлен в сети кинотеатров «Киномакс». Жители Санкт-Петербурга смогут увидеть фильм в кинотеатре «Мираж», а туляки — в «Люксоре». Екатеринбуржцев ждет премьера в «Пассаж Синема», а тюменцы смогут насладиться эпическим блокбастером в «Атмос Синема». Не забудьте уточнить расписание сеансов в кинотеатрах своего города.

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В ближайшую субботу, 23 ноября, в российских кинотеатрах состоится премьера эпического блокбастера «Гладиатор 2» — долгожданного продолжения культовой картины Ридли Скотта. О сюжете фильма, актерах, оценках и сборах, а также о выходе в российских кинотеатрах — подробнее в материале URA.RU. Сюжет «Гладиатора 2» Действие сиквела разворачивается через два десятилетия после финала первого «Гладиатора». В центре сюжета — Люций, сын Максимуса и Луциллы, который попадает в плен во время военного похода в Нумидию. Его ждет нелегкий путь от раба до гладиатора, жаждущего мести за свою семью. Параллельно разворачивается борьба за власть между двумя братьями-императорами: Каракаллой и Гетой. Важную роль в этих интригах играет бывший раб Макринус, тайно влияющий на события. Люцию предстоит не только выжить на арене, но и разобраться в хитросплетениях римской политики. Звездный состав Роль повзрослевшего Люция исполнил восходящая звезда Пол Мескал, для которого «Гладиатор 2» стал первым крупнобюджетным проектом. Дензел Вашингтон, обладатель двух премий «Оскар», сыграл загадочного и влиятельного Макринуса. Его персонаж, по отзывам критиков, стал настоящим украшением фильма. Роли императоров-соперников Каракаллы и Геты достались Фреду Хехингеру и Джозефу Куинну. Они создали запоминающиеся образы властителей, чье противостояние определяет судьбу Рима. Конни Нильсен вернулась к роли Луциллы, а Дерек Джекоби вновь предстал в образе сенатора Грациана. Противоречивые отзывы: что говорят критики и зрители «Гладиатор 2» получил неоднозначную реакцию от критиков и зрителей. На агрегаторе Rotten Tomatoes у фильма 71% положительных рецензий, на IMDb — рейтинг 7,0, а российские зрители на «Кинопоиске» оценили картину на 6,5 балла. Многие отмечают впечатляющие визуальные эффекты, масштабные батальные сцены и харизматичных персонажей, особенно в исполнении Дензела Вашингтона. При этом некоторые критикуют сиквел за вторичность сюжета и недостаток оригинальности по сравнению с первым фильмом. Часть зрителей считает, что «Гладиатор 2» слишком полагается на ностальгию по оригиналу и упрощает историю. Другие же видят в фильме достойное продолжение, сохранившее дух эпической саги. «Гладиатор 2» в цифрах: бюджет, сборы С бюджетом от 250 до 310 миллионов долларов «Гладиатор 2» стал одним из самых дорогостоящих фильмов последних лет. Чтобы окупиться, картине необходимо собрать в прокате более 700 миллионов. Первые результаты обнадеживают: за дебютный уикенд лента заработала 87 миллионов долларов в 63 странах, установив рекорды для режиссера Ридли Скотта и студии Paramount. Ожидается, что сборы в США и Китае, где «Гладиатор 2» выйдет 22 ноября, будут еще выше. Премьера в России: где и когда смотреть Российские зрители смогут увидеть «Гладиатор 2» на большом экране с 23 ноября 2024 года. Фильм будет доступен в форматах 2D, 3D и IMAX 3D, позволяющих в полной мере насладиться эпическим размахом и красотами Древнего Рима. В Москве и Московской области «Гладиатор 2» будет представлен в сети кинотеатров «Киномакс». Жители Санкт-Петербурга смогут увидеть фильм в кинотеатре «Мираж», а туляки — в «Люксоре». Екатеринбуржцев ждет премьера в «Пассаж Синема», а тюменцы смогут насладиться эпическим блокбастером в «Атмос Синема». Не забудьте уточнить расписание сеансов в кинотеатрах своего города.
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