В Тюмени event-парк вблизи озера Алебашево не появится в ближайшие пять лет. В разговоре с URA.RU предприниматель Александр Андросов рассказал, что начало строительства зависит от работ по расчистке озера.
«Работы по событийному парку Алебашево у нас затянулись, потому что все упирается в расчистку озера. Только в этом году проект по расчистке запустился, он будет идти три года. Мы понимаем, что в ближайшие пять лет парк, к сожалению, не увидим», — сообщил Андросов.
В парке планировали разместить более 50 активных и тихих зон с разными направлениями. К возведению нового общественного пространства приступят сразу после расчистки озера.
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