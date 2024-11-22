В Тюмени затянулось строительство событийного парка возле озера Алебашево. Эксклюзив

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
К расчистке озера приступили только в этом году
К расчистке озера приступили только в этом году Фото:

В Тюмени event-парк вблизи озера Алебашево не появится в ближайшие пять лет. В разговоре с URA.RU предприниматель Александр Андросов рассказал, что начало строительства зависит от работ по расчистке озера. 

«Работы по событийному парку Алебашево у нас затянулись, потому что все упирается в расчистку озера. Только в этом году проект по расчистке запустился, он будет идти три года. Мы понимаем, что в ближайшие пять лет парк, к сожалению, не увидим», — сообщил Андросов. 

В парке планировали разместить более 50 активных и тихих зон с разными направлениями. К возведению нового общественного пространства приступят сразу после расчистки озера. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени event-парк вблизи озера Алебашево не появится в ближайшие пять лет. В разговоре с URA.RU предприниматель Александр Андросов рассказал, что начало строительства зависит от работ по расчистке озера.  «Работы по событийному парку Алебашево у нас затянулись, потому что все упирается в расчистку озера. Только в этом году проект по расчистке запустился, он будет идти три года. Мы понимаем, что в ближайшие пять лет парк, к сожалению, не увидим», — сообщил Андросов.  В парке планировали разместить более 50 активных и тихих зон с разными направлениями. К возведению нового общественного пространства приступят сразу после расчистки озера. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...