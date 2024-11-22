Просится на фронт: бойца СВО, жестоко убившего пару в Екатеринбурге, отправили в СИЗО

Суд отправил в СИЗО курганского бойца СВО, убившего пару в Екатеринбурге

22 ноября 2024 в 15:53 Размер текста - 17 +

Рыжков пробудет под стражей до 21 января (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге в квартире зарезали двух человек Кировский райсуд Екатеринбурга арестовал 42-летнего военнослужащего из Кургана Алексея Рыжкова, подозреваемого в зверском убийстве пары. Мужчину задержали в квартире у любовницы. В ходе заседания Рыжков суда сознался в преступлении и попросился в зону спецоперации РФ на Украине. «Подозреваемого в убийстве Алексея Рыжкова отправили на два месяца под стражу сроком до 21 января. Он хочет уехать на СВО, чтобы искупить вину», — передает «Четвертый канал». Мужчина написал явку с повинной. Трагедия произошла в ночь на 21 ноября в квартире на улице Первомайской, 108. По предварительным данным, там обнаружили тела Федотовой и Куйвашева, обоим около 40 лет. Подозреваемым стал Рыжков, ранее судимый по нескольким тяжким статьям Уголовного кодекса РФ. На преступление он мог пойти из ревности. Вечером 20 ноября он якобы застукал пару в постели. У погибшей осталось трое детей. Все, что известно о ЧП, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кировский райсуд Екатеринбурга арестовал 42-летнего военнослужащего из Кургана Алексея Рыжкова, подозреваемого в зверском убийстве пары. Мужчину задержали в квартире у любовницы. В ходе заседания Рыжков суда сознался в преступлении и попросился в зону спецоперации РФ на Украине. «Подозреваемого в убийстве Алексея Рыжкова отправили на два месяца под стражу сроком до 21 января. Он хочет уехать на СВО, чтобы искупить вину», — передает «Четвертый канал». Мужчина написал явку с повинной. Трагедия произошла в ночь на 21 ноября в квартире на улице Первомайской, 108. По предварительным данным, там обнаружили тела Федотовой и Куйвашева, обоим около 40 лет. Подозреваемым стал Рыжков, ранее судимый по нескольким тяжким статьям Уголовного кодекса РФ. На преступление он мог пойти из ревности. Вечером 20 ноября он якобы застукал пару в постели. У погибшей осталось трое детей. Все, что известно о ЧП, — в сюжете URA.RU.