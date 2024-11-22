Трое подростков с пистолем вышибли дверь квартиры и пытались устроить разборки с 11-летним школьником в Челябинске. Происшествие попало на камеры, установленные в подъезде в микрорайоне «Академ Риверсайд». Информацию также подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
«Мальчик 11 лет и 17-18 лет (на видео показано, что с ними была девочка, но мама про нее не пишет — прим. URA.RU) вышибли дверь в мою квартиру. Тот, что старше, пришел с пистолетом на разборки к моему 11-летнему сыну. Дома никого не оказалось», — написала Регина М. в группе «Академ Риверсайд — Челябинск Сити — Соседи» в группе во «ВКонтакте».
О происшествии женщина узнала от соседей. На видео слышно, как дети собирались вымогать у мальчика деньги из-за вейпа, который он забрал. Предмет, похожий на пистолет, с которым дети пришли на разборки, также попал на видео.
«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, автор сообщения приглашена отдел полиции „Северо-Западный“. Полицейскими проводится работа по установлению личности несовершеннолетних участников событий, а также детальной картины произошедшего», — сообщили в ведомстве.
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