Подростки с пистолетом хотели устроили разборки со школьником в Челябинске. Видео

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У подростков с собой был предмет, похожий на пистолет (архивное фото)
У подростков с собой был предмет, похожий на пистолет (архивное фото) Фото:

Трое подростков с пистолем вышибли дверь квартиры и пытались устроить разборки с 11-летним школьником в Челябинске. Происшествие попало на камеры, установленные в подъезде в микрорайоне «Академ Риверсайд». Информацию также подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Мальчик 11 лет и 17-18 лет (на видео показано, что с ними была девочка, но мама про нее не пишет — прим. URA.RU) вышибли дверь в мою квартиру. Тот, что старше, пришел с пистолетом на разборки к моему 11-летнему сыну. Дома никого не оказалось», — написала Регина М. в группе «Академ Риверсайд — Челябинск Сити — Соседи» в группе во «ВКонтакте».

О происшествии женщина узнала от соседей. На видео слышно, как дети собирались вымогать у мальчика деньги из-за вейпа, который он забрал. Предмет, похожий на пистолет, с которым дети пришли на разборки, также попал на видео.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, автор сообщения приглашена отдел полиции „Северо-Западный“. Полицейскими проводится работа по установлению личности несовершеннолетних участников событий, а также детальной картины произошедшего», — сообщили в ведомстве.

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Трое подростков с пистолем вышибли дверь квартиры и пытались устроить разборки с 11-летним школьником в Челябинске. Происшествие попало на камеры, установленные в подъезде в микрорайоне «Академ Риверсайд». Информацию также подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. «Мальчик 11 лет и 17-18 лет (на видео показано, что с ними была девочка, но мама про нее не пишет — прим. URA.RU) вышибли дверь в мою квартиру. Тот, что старше, пришел с пистолетом на разборки к моему 11-летнему сыну. Дома никого не оказалось», — написала Регина М. в группе «Академ Риверсайд — Челябинск Сити — Соседи» в группе во «ВКонтакте». О происшествии женщина узнала от соседей. На видео слышно, как дети собирались вымогать у мальчика деньги из-за вейпа, который он забрал. Предмет, похожий на пистолет, с которым дети пришли на разборки, также попал на видео. «В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, автор сообщения приглашена отдел полиции „Северо-Западный“. Полицейскими проводится работа по установлению личности несовершеннолетних участников событий, а также детальной картины произошедшего», — сообщили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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