Возможные нарушения в организационной работе Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (АКМНСС и ДВ) могут стать причиной срыва съезда. Обращение с перечнем потенциально неправомерных ситуаций в работе организации направил член заксобрания Красноярского Края Сергей Сизоненко.
«Имеются все основания полагать, что принятые в нарушение устава решения могут повлечь за собой нелегитимность предстоящего съезда», — говорится в обращении в минюст. Список выявленных нарушений перечисляется в документе, имеющемся в распоряжении агентства. В нем рассматривается вопрос легитимности принятия решений в Ассоциации КМНСС и ДВ РФ.
Подготовка к Съезду Ассоциации сопровождается не только громкими заявлениями, но и подковерной игрой. Воспользовавшись моментом, пока большинство лидеров организации были задействованы в других мероприятиях, совет по-быстрому принимает ряд сомнительных долгоиграющих решений.
Неожиданно увеличив квоты на съезд одним, лишает таких квот и права голоса других, назначает делегатами съезда никому неизвестных руководителей несуществующих представительств Ассоциации. Лишает права участия в съезде вице-президентов и членов Президиума Ассоциации. Как следует из обращения, все это является как нарушением Устава самой организации, так и напрямую вступает в противоречие с законодательством:
Также поднималась членами Координационного совета проблема, когда формулировки протокола не только не отражали ход обсуждения повестки дня, но и намеренно искажали принятые решения. Такие проблемы возникают, в том числе, по причине отсутствия проектов выносимых на голосование решений, что по итогам заседаний позволяет формулировать их на усмотрение председательствующего и секретаря заседания [президента АКМНСС и ДВ Григория Ледкова и Ивана Трофимова соответственно — прим.]. При этом сама повестка заседания может поступить остальным членам лишь за два часа до начала.
Часть из руководителей представительств в ассоциации, исходя из слов обращения, неизвестны организации. Они были назначены руководителем АКМНСС и ДВ, что, по словам из обращения, предоставляет «широкие возможности для манипуляций и подрыва легитимности Съезда, так как выбор руководителей не был представлен регионам». Если учесть, что проблемы работы и раскол координационного совета развиваются в условиях фактического отсутствия работы президиума ассоциации, то на лицо разрастающийся кризис способный привести к долгосрочным последствиям.
Редакция отправила запрос Григорию Ледкову, известно ли ему об отправленном заявлении в минюст. На момент публикации ответ не поступил.
Как ранее сообщало URA.RU, общественники из числа КМНС опубликовали открытое обращение о несогласии с политикой действующего руководства АКМНСС и ДВ. Позднее о выдвижении на пост главы АКМНСС и ДВ сообщил вице-президент ассоциации, сенатор от ХМАО Александр Новьюхов. Его кандидатуру поддержал земляк, депутат заксобрания ЯНАО Тимофей Лаптандер. Самого Ледкова могли вызвать в администрацию президента РФ.
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