21 ноября 2024

Власти ХМАО забирают у мэров полномочия по строительству школ и больниц

УКС ХМАО станет единственным в округе заказчиком на строительство школ и больниц
© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор ХМАО Кухарук принял решение расширить полномочия окружного УКСа
Губернатор ХМАО Кухарук принял решение расширить полномочия окружного УКСа Фото:

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук принял решение расширить полномочия окружного УКСа. С 2025 года управление капстроительства останется единственным заказчиком на строительства школ, детских садов и больниц. Об этом рассказал ответственный за строительный блок замгубернатора Азат Ислаев на личной странице «ВКонтакте».

«По решению губернатора округа, с 2025 года управление капстроительства округа становится единым заказчиком для строительства школ, детских садов, спортивных и медицинских сооружений. Большинство объектов, которые будут возводиться в муниципалитетах Югры с привлечением федерального и регионального финансирования, будут находиться под контролем округа», — сообщает Ислаев. Планируется, что такой подход ускорит строительство и улучшит его качество.

Ранее URA.RU писало, что после обновления состава правительства Кухарук согласовал более чем двукратное увеличение штата управления капстроительства. Штат из 80 сотрудников будет увеличен до 180 человек в связи с возросшей нагрузкой.

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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук принял решение расширить полномочия окружного УКСа. С 2025 года управление капстроительства останется единственным заказчиком на строительства школ, детских садов и больниц. Об этом рассказал ответственный за строительный блок замгубернатора Азат Ислаев на личной странице «ВКонтакте». «По решению губернатора округа, с 2025 года управление капстроительства округа становится единым заказчиком для строительства школ, детских садов, спортивных и медицинских сооружений. Большинство объектов, которые будут возводиться в муниципалитетах Югры с привлечением федерального и регионального финансирования, будут находиться под контролем округа», — сообщает Ислаев. Планируется, что такой подход ускорит строительство и улучшит его качество. Ранее URA.RU писало, что после обновления состава правительства Кухарук согласовал более чем двукратное увеличение штата управления капстроительства. Штат из 80 сотрудников будет увеличен до 180 человек в связи с возросшей нагрузкой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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