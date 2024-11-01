После обновления состава правительства губернатор ХМАО Руслан Кухарук согласовал более чем двукратное увеличение штата управления капстроительства. Прежде там насчитывалось 80 сотрудников, теперь их будет 180. У нового директора депстроя Александра Фролова тоже выросло количество подчиненных — до 90 человек, с одним первым замом и тремя обычными. Об этом URA.RU рассказал инсайдер в политическом истеблишменте региона.
«В УКС расширен штат с 80 до 180 человек. У Фролова в депстрое тоже выросло число подчиненных, теперь их будет 90. Также у нового главы депстроя будет четыре заместителя — один первый и три обычных. Говорят, что он первые недели был в шоке от объемов задач, которые стоят перед департаментом. Стройка — один из приоритетов в правительстве Кухарука, и было очевидно, что прежними силами справиться со всей нагрузкой нереально. Так что губернатор согласился на увеличение штата, но и спрос за это с подчиненных будет соответствующий», — рассказывает инсайдер.
На сайте окружного правительства опубликовано постановление губернатора. Информация частично подтверждается.
В департамент внутренней политики направлен запрос. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало о реформе стройкомплекса ХМАО, которую провел губернатор. Он разделил департамент строительства и ЖКК на два отдельных департамента, подчиненных разным кураторам из числа своих замов.
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