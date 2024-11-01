01 ноября 2024

Губернатор ХМАО Кухарук выдал карт-бланш окружному стройблоку. Инсайд

Губернатор ХМАО вдвое увеличил штат УКС и добавил новые ставки депстрою
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук согласовал беспрецедентное расширение стройблока
Губернатор ХМАО Руслан Кухарук согласовал беспрецедентное расширение стройблока Фото:

После обновления состава правительства губернатор ХМАО Руслан Кухарук согласовал более чем двукратное увеличение штата управления капстроительства. Прежде там насчитывалось 80 сотрудников, теперь их будет 180. У нового директора депстроя Александра Фролова тоже выросло количество подчиненных — до 90 человек, с одним первым замом и тремя обычными. Об этом URA.RU рассказал инсайдер в политическом истеблишменте региона.

«В УКС расширен штат с 80 до 180 человек. У Фролова в депстрое тоже выросло число подчиненных, теперь их будет 90. Также у нового главы депстроя будет четыре заместителя — один первый и три обычных. Говорят, что он первые недели был в шоке от объемов задач, которые стоят перед департаментом. Стройка — один из приоритетов в правительстве Кухарука, и было очевидно, что прежними силами справиться со всей нагрузкой нереально. Так что губернатор согласился на увеличение штата, но и спрос за это с подчиненных будет соответствующий», — рассказывает инсайдер.

На сайте окружного правительства опубликовано постановление губернатора. Информация частично подтверждается.

В департамент внутренней политики направлен запрос. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало о реформе стройкомплекса ХМАО, которую провел губернатор. Он разделил департамент строительства и ЖКК на два отдельных департамента, подчиненных разным кураторам из числа своих замов.

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После обновления состава правительства губернатор ХМАО Руслан Кухарук согласовал более чем двукратное увеличение штата управления капстроительства. Прежде там насчитывалось 80 сотрудников, теперь их будет 180. У нового директора депстроя Александра Фролова тоже выросло количество подчиненных — до 90 человек, с одним первым замом и тремя обычными. Об этом URA.RU рассказал инсайдер в политическом истеблишменте региона. «В УКС расширен штат с 80 до 180 человек. У Фролова в депстрое тоже выросло число подчиненных, теперь их будет 90. Также у нового главы депстроя будет четыре заместителя — один первый и три обычных. Говорят, что он первые недели был в шоке от объемов задач, которые стоят перед департаментом. Стройка — один из приоритетов в правительстве Кухарука, и было очевидно, что прежними силами справиться со всей нагрузкой нереально. Так что губернатор согласился на увеличение штата, но и спрос за это с подчиненных будет соответствующий», — рассказывает инсайдер. На сайте окружного правительства опубликовано постановление губернатора. Информация частично подтверждается. В департамент внутренней политики направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о реформе стройкомплекса ХМАО, которую провел губернатор. Он разделил департамент строительства и ЖКК на два отдельных департамента, подчиненных разным кураторам из числа своих замов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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