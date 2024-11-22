В Челябинске инициатор проекта ООО «Реворк» просит разрешение на отклонение от предельных параметров при строительстве футбольного манежа по улице Худюкова. Планируется увеличить высоту объекта. Общественные обсуждения на эту тему пройдут в Челябинске с 22 ноября по 20 декабря, сообщается на сайте мэрии.
«Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства при возведении футбольного манежа для ОГАУ ОСШ по футболу, с максимальной высотой объекта капитального строительства — 21 метр в территориальной зоне скверов, бульваров, аллей по улице Худякова, 29 в Центральном районе города Челябинска. Обсуждения пройдут с 22 ноября по 20 декабря 2024 года», — сообщается на сайте мэрии.
Согласно кадастровой карте, манеж планируется возвести на участке площадью 26 тысяч 403 квадратных метра. Также на данной территории разрешается строить спортивные сооружения, в том числе стадион и лыжную базу. Стоимость земельного участка (кадастровая) составляет более 38 миллионов рублей.
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