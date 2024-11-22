В Челябинске планируют изменить проект крупного футбольного манежа. Скрин

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Общественные обсуждения по проекту будут проходить с 22 ноября по 20 декабря
Общественные обсуждения по проекту будут проходить с 22 ноября по 20 декабря Фото:

В Челябинске инициатор проекта ООО «Реворк» просит разрешение на отклонение от предельных параметров при строительстве футбольного манежа по улице Худюкова. Планируется увеличить высоту объекта. Общественные обсуждения на эту тему пройдут в Челябинске с 22 ноября по 20 декабря, сообщается на сайте мэрии.

«Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства при возведении футбольного манежа для ОГАУ ОСШ  по футболу, с максимальной высотой объекта капитального строительства — 21 метр в территориальной зоне скверов, бульваров, аллей по улице Худякова, 29 в Центральном районе города Челябинска. Обсуждения пройдут с 22 ноября по 20 декабря 2024 года», — сообщается на сайте мэрии.

Согласно кадастровой карте, манеж планируется возвести  на участке площадью 26 тысяч 403 квадратных метра. Также на данной территории разрешается строить спортивные сооружения, в том числе стадион и лыжную базу. Стоимость земельного участка (кадастровая) составляет более 38 миллионов рублей.

Манеж планируется возвести по улице Худюкова
Манеж планируется возвести по улице Худюкова
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В Челябинске инициатор проекта ООО «Реворк» просит разрешение на отклонение от предельных параметров при строительстве футбольного манежа по улице Худюкова. Планируется увеличить высоту объекта. Общественные обсуждения на эту тему пройдут в Челябинске с 22 ноября по 20 декабря, сообщается на сайте мэрии. «Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства при возведении футбольного манежа для ОГАУ ОСШ  по футболу, с максимальной высотой объекта капитального строительства — 21 метр в территориальной зоне скверов, бульваров, аллей по улице Худякова, 29 в Центральном районе города Челябинска. Обсуждения пройдут с 22 ноября по 20 декабря 2024 года», — сообщается на сайте мэрии. Согласно кадастровой карте, манеж планируется возвести  на участке площадью 26 тысяч 403 квадратных метра. Также на данной территории разрешается строить спортивные сооружения, в том числе стадион и лыжную базу. Стоимость земельного участка (кадастровая) составляет более 38 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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