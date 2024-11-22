В Перми один из районов города частично остался без воды

Специалисты ООО «Новогор-Прикамье» ведут работы на месте аварии
В Перми из-за аварии на сетях без воды осталась часть жителей Орджоникидзевского района. Информация размещена на странице ЕДДС города в соцсети «ВКонтакте».
«С 12:50 22 ноября в связи с утечкой по улице Веденеева, 100 отключено водоснабжение в домах: Первый Павловский проезд, 3; Пятый Павловский проезд, №№1, 2, 3, 5, 6, 7, 8», — говорится в сообщении Единой дежурно-диспетчерской службы города. Также воды нет в садоводческих товариществах и микрорайоне Фрунзе. Аварийно-восстановительные работы проводит ООО «Новогор-Прикамье».
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