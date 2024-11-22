В Перми один из районов города частично остался без воды

В Перми часть Орджоникидзевского района осталась без воды из-за аварии
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Специалисты ООО «Новогор-Прикамье» ведут работы на месте аварии
Специалисты ООО «Новогор-Прикамье» ведут работы на месте аварии Фото:

В Перми из-за аварии на сетях без воды осталась часть жителей Орджоникидзевского района. Информация размещена на странице ЕДДС города в соцсети «ВКонтакте».

«С 12:50 22 ноября в связи с утечкой по улице Веденеева, 100 отключено водоснабжение в домах: Первый Павловский проезд, 3; Пятый Павловский проезд, №№1, 2, 3, 5, 6, 7, 8», — говорится в сообщении Единой дежурно-диспетчерской службы города. Также воды нет в садоводческих товариществах и микрорайоне Фрунзе. Аварийно-восстановительные работы проводит ООО «Новогор-Прикамье».

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В Перми из-за аварии на сетях без воды осталась часть жителей Орджоникидзевского района. Информация размещена на странице ЕДДС города в соцсети «ВКонтакте». «С 12:50 22 ноября в связи с утечкой по улице Веденеева, 100 отключено водоснабжение в домах: Первый Павловский проезд, 3; Пятый Павловский проезд, №№1, 2, 3, 5, 6, 7, 8», — говорится в сообщении Единой дежурно-диспетчерской службы города. Также воды нет в садоводческих товариществах и микрорайоне Фрунзе. Аварийно-восстановительные работы проводит ООО «Новогор-Прикамье».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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