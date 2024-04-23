В ХМАО будут делать косметику из редкого сорта нефти

23 апреля 2024 в 19:20 Размер текста - 17 +

Для создания косметики будут использовать нефть Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Из нефти, которую добывают в Ханты-Мансийском автономном округе, будут делать косметику. В производстве рассчитывают использовать редкий сорт сырья, рассказали на выставке «Иннопром. Центральная Азия». «Это первый в России продукт, произведенный с использованием не просто нефти, а из аналога нафталанской нефти из Азербайджана, которая давно завоевала признание в косметологии и медицине», — приводит ТАСС слова директора компании-производителя Али Новрузова. Поскольку продукт будут делать из югорской нефти, масло в составе косметики назвали «Югралан». Подобную нефть в ХМАО добывают лишь на двух месторождениях. А саму косметику изготавливают с помощью очищения сырья до прозрачного минерального масла. Начать продажи продукции рассчитывают до конца 2024 года. Ранее URA.RU рассказывало, что предпринимательница из ХМАО тоже собралась делать косметику из местного сырья. Тогда речь шла о голубой глине, залежи которой нашли около Ханты-Мансийска. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из нефти, которую добывают в Ханты-Мансийском автономном округе, будут делать косметику. В производстве рассчитывают использовать редкий сорт сырья, рассказали на выставке «Иннопром. Центральная Азия». «Это первый в России продукт, произведенный с использованием не просто нефти, а из аналога нафталанской нефти из Азербайджана, которая давно завоевала признание в косметологии и медицине», — приводит ТАСС слова директора компании-производителя Али Новрузова. Поскольку продукт будут делать из югорской нефти, масло в составе косметики назвали «Югралан». Подобную нефть в ХМАО добывают лишь на двух месторождениях. А саму косметику изготавливают с помощью очищения сырья до прозрачного минерального масла. Начать продажи продукции рассчитывают до конца 2024 года. Ранее URA.RU рассказывало, что предпринимательница из ХМАО тоже собралась делать косметику из местного сырья. Тогда речь шла о голубой глине, залежи которой нашли около Ханты-Мансийска.