Из Перми авиакомпания распродает билеты в Дагестан за 3 тысячи рублей

Стоимость билетов на самолет из Перми в Махачкалу снизилась. Авиакомпания распродает их от 2,9 тысячи рублей. Информация о ценах размещена на сервисе бронирования билетов.
«Рейс Пермь — Махачкала, 27 ноября. Стоимость — от 2,9 тысячи рублей на одного человека», — сказано на сайте.
На сайте авиакомпании уточняется, что следующий рейс запланирован на 30 ноября. Там стоимость билетов начинается от 3,8 тысячи рублей, а с 14 декабря минимальная стоимость перелета возрастает до 4,8 тысячи рублей. Также по данным сервиса бронирования, из Перми авиакомпании распродают места на рейсы до Санкт-Петербурга — от 3,8 тысячи рублей и до Сочи — от 4,2 тысячи рублей.
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