Из Перми авиакомпания распродает билеты в Дагестан за 3 тысячи рублей

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Пермяки могут сэкономить на перелете в Дагестан
Пермяки могут сэкономить на перелете в Дагестан Фото:

Стоимость билетов на самолет из Перми в Махачкалу снизилась. Авиакомпания распродает их от 2,9 тысячи рублей. Информация о ценах размещена на сервисе бронирования билетов.

«Рейс Пермь — Махачкала, 27 ноября. Стоимость — от 2,9 тысячи рублей на одного человека», — сказано на сайте.

На сайте авиакомпании уточняется, что следующий рейс запланирован на 30 ноября. Там стоимость билетов начинается от 3,8 тысячи рублей, а с 14 декабря минимальная стоимость перелета возрастает до 4,8 тысячи рублей. Также по данным сервиса бронирования, из Перми авиакомпании распродают места на рейсы до Санкт-Петербурга — от 3,8 тысячи рублей и до Сочи — от 4,2 тысячи рублей.

Ранее URA.RU рассказало, в каком возрасте и куда дети могут полететь бесплатно. Зарубежные страны в сезоны низкого спроса часто устраивают акции для несовершеннолетних.

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Стоимость билетов на самолет из Перми в Махачкалу снизилась. Авиакомпания распродает их от 2,9 тысячи рублей. Информация о ценах размещена на сервисе бронирования билетов. «Рейс Пермь — Махачкала, 27 ноября. Стоимость — от 2,9 тысячи рублей на одного человека», — сказано на сайте. На сайте авиакомпании уточняется, что следующий рейс запланирован на 30 ноября. Там стоимость билетов начинается от 3,8 тысячи рублей, а с 14 декабря минимальная стоимость перелета возрастает до 4,8 тысячи рублей. Также по данным сервиса бронирования, из Перми авиакомпании распродают места на рейсы до Санкт-Петербурга — от 3,8 тысячи рублей и до Сочи — от 4,2 тысячи рублей. Ранее URA.RU рассказало, в каком возрасте и куда дети могут полететь бесплатно. Зарубежные страны в сезоны низкого спроса часто устраивают акции для несовершеннолетних.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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