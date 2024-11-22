В Екатеринбурге участок возле северного берега озера Шарташ застроят высотками на 635,2 тысячи квадратных метров. Работами будет заниматься московский застройщик «Самолет». Мэрия выставила проект на общественные обсуждения, которые продлятся до 2 декабря.
Согласно документации, в новом микрорайоне будут жить 21,1 тысячи человек. Для них построят четыре детских сада, две школы на 3000 мест, спортивную школу, поликлинику, оздоровительный комплекс. Еще на участке предусмотрен паркинг на 4,4 тысячи машиномест.
Изначально местные жители были против строительства на берегу, однако позже застройщик пояснил, что существующие дома находятся за пределами границ участка, на котором будет реализован проект. Кроме того, социальную инфраструктуру компания намерена впоследствии передать городу.
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