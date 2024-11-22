Минобороны: все блоки секретной ракеты «Орешник» достигли цели во время удара

Все цели «Орешника» были достигнуты. Об этом сообщили в Минобороны РФ. ВС РФ 21 ноября впервые запустили ракету средней дальности «Орешник». Она ударила по оборонно-промышленному комплексу «Южмаш» в Днепропетровске.
«Цель пуска ракеты баллистической средней дальности „Орешник“ по объекту ОПК Украины в Днепропетровске достигнута», — сообщили в оборонном ведомстве. Информацию приводит РИА Новости. Все боевые блоки также достигли объекта поражения.
Российская армия 21 ноября в ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия нанесла удар по одному из объектов ОПК в Днепропетровске. Помимо этого, всего за неделю ВС РФ нанесли 30 групповых ударов по объектам ВПК Украины, в том числе с использованием гиперзвуковой аэробаллистической ракеты «Кинжал».
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