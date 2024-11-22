ВС РФ взяли в плен почти 100 солдат ВСУ

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52 военных ВСУ сдались в плен на курском направлении, заявили в Минобороны РФ
52 военных ВСУ сдались в плен на курском направлении, заявили в Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

За неделю на линии боевого соприкосновения в плен ВС РФ сдались 82 украинских военнослужащих. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 82 украинских военнослужащих», — говорится в официальном telegram-канале Минобороны. Там добавили, что из общего числа захваченных в плен 52 человека были взяты на курском направлении.

На харьковском направлении двое бойцов ВСУ, сдавшихся в плен ВС РФ, заявили, что не хотят умирать за Владимира Зеленского и интересы США. В Курской области украинские военные добровольно сдали оружие, указав на разгром своего отряда и отсутствие возможности для сопротивления, передает «Царьград».

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За неделю на линии боевого соприкосновения в плен ВС РФ сдались 82 украинских военнослужащих. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 82 украинских военнослужащих», — говорится в официальном telegram-канале Минобороны. Там добавили, что из общего числа захваченных в плен 52 человека были взяты на курском направлении. На харьковском направлении двое бойцов ВСУ, сдавшихся в плен ВС РФ, заявили, что не хотят умирать за Владимира Зеленского и интересы США. В Курской области украинские военные добровольно сдали оружие, указав на разгром своего отряда и отсутствие возможности для сопротивления, передает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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