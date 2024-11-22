В Свердловской области увеличится рождаемость

В Свердловской области в 2025 году ожидается около 40 тысяч новорожденных
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С начала 2024 года в области на свет появились 32,8 тысячи детей (архивное фото) Фото:

Предполагаемая численность рождаемости в Свердловской области в 2025 году составит 40 тысяч детей. Об этом на пресс-конференции сообщила врач акушер-гинеколог Областного перинатального центра ОДКБ Евгения Ожегова, отвечая на вопрос URA.RU.

«Около 40 тысяч родов проходит в Свердловской области в последние три года. Примерно такую же рождаемость мы и ожидаем», — сказала Евгения Ожегова. По ее словам, с начала 2024 года в Свердловской области на свет появились 32,8 тысячи детей, в их числе оказались восемь троен.

Замминистра социальной политики области Евгений Шаповалов рассказал, что за пять лет в регионе на 20% увеличилось количество многодетных семей, сейчас их более 70 тысяч. Летом 2023 года вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Свердловская область попала в список регионов-лидеров по количеству абортов. В прошлом году в регионе на свет появились 38,4 тысяч детей. При этом численность населения сократилась на 0,4%, до 4,2 миллиона человек.

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Предполагаемая численность рождаемости в Свердловской области в 2025 году составит 40 тысяч детей. Об этом на пресс-конференции сообщила врач акушер-гинеколог Областного перинатального центра ОДКБ Евгения Ожегова, отвечая на вопрос URA.RU. «Около 40 тысяч родов проходит в Свердловской области в последние три года. Примерно такую же рождаемость мы и ожидаем», — сказала Евгения Ожегова. По ее словам, с начала 2024 года в Свердловской области на свет появились 32,8 тысячи детей, в их числе оказались восемь троен. Замминистра социальной политики области Евгений Шаповалов рассказал, что за пять лет в регионе на 20% увеличилось количество многодетных семей, сейчас их более 70 тысяч. Летом 2023 года вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Свердловская область попала в список регионов-лидеров по количеству абортов. В прошлом году в регионе на свет появились 38,4 тысяч детей. При этом численность населения сократилась на 0,4%, до 4,2 миллиона человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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