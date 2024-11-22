Власти рассказали, где появятся новые платные парковки в Екатеринбурге. Инфографика

В Екатеринбурге появятся 2,4 тысячи платных парковочных мест
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Больше всего парковок появятся в Ленинском районе Фото:

В Екатеринбурге до конца 2024 года оборудуют еще 2414 платных парковочных мест. Лидерами по их количеству стали Ленинский и Октябрьский районы. Адреса машиномест опубликовали на сайте мэрии.

Власти добавили в список 101 адрес, где появятся парковки. Самые крупные расположат на улицах:

  • Шейнкмана (от Куйбышева до Малышева) — 200 мест;
  • Белинского (от Куйбышева до улицы Декабристов) — 173 места;
  • Радищева (от 8 Марта до Московской) — 147 мест;
  • Луначарского (от Ленина до Малышева) — 139 мест;
  • Мамина-Сибиряка (от Ленина до Малышева) — 126 мест;
  • Хохрякова (от Куйбышева до Радищева) — 119 мест.

На данный момент в Екатеринбурге 2973 платных машиноместа. О том, что их станет больше почти в два раза, председатель транспортного комитета администрации Игорь Ощепков заявил еще в начале октября. По его словам, при оборудовании парковок власти сталкиваются с «определенными проблемами», так как городское пространство ограничено.

Их установят до конца 2024 года
Их установят до конца 2024 года

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В Екатеринбурге до конца 2024 года оборудуют еще 2414 платных парковочных мест. Лидерами по их количеству стали Ленинский и Октябрьский районы. Адреса машиномест опубликовали на сайте мэрии. Власти добавили в список 101 адрес, где появятся парковки. Самые крупные расположат на улицах: На данный момент в Екатеринбурге 2973 платных машиноместа. О том, что их станет больше почти в два раза, председатель транспортного комитета администрации Игорь Ощепков заявил еще в начале октября. По его словам, при оборудовании парковок власти сталкиваются с «определенными проблемами», так как городское пространство ограничено.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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