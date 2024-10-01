Платных парковок в Екатеринбурге станет в два раза больше

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Паркомат. Платная парковка. Екатеринбург, парковка
В городе появится более двух тысяч новых парковок Фото:
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Строительная выставка 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге

До конца 2024 года в Екатеринбурге в два раза увеличится число платных парковок. Их станет более 5000. Об этом заявил председатель транспортного комитета администрации Игорь Ощепков во время строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild.

«Мы бы хотели, чтобы Екатеринбург был комфортным и удобным для использования всеми его жителями и гостями. При этом мы сталкиваемся с определенными проблемами, так как городское пространство ограничено», — цитирует пресс-служба мэрии Ощепкова. Сейчас количество машиномест составляет 2 973. Скоро появится еще 2 414.

В июне URA.RU сообщало, что число платных парковок может вырасти до 3000. Предполагалось, что они появятся в окрестностях улиц Шейнкмана, Тургенева, Радищева, Горького и Толмачева.

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До конца 2024 года в Екатеринбурге в два раза увеличится число платных парковок. Их станет более 5000. Об этом заявил председатель транспортного комитета администрации Игорь Ощепков во время строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild. «Мы бы хотели, чтобы Екатеринбург был комфортным и удобным для использования всеми его жителями и гостями. При этом мы сталкиваемся с определенными проблемами, так как городское пространство ограничено», — цитирует пресс-служба мэрии Ощепкова. Сейчас количество машиномест составляет 2 973. Скоро появится еще 2 414. В июне URA.RU сообщало, что число платных парковок может вырасти до 3000. Предполагалось, что они появятся в окрестностях улиц Шейнкмана, Тургенева, Радищева, Горького и Толмачева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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