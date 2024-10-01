Платных парковок в Екатеринбурге станет в два раза больше

01 октября 2024 в 18:57 Размер текста - 17 +

В городе появится более двух тысяч новых парковок Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Строительная выставка 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге До конца 2024 года в Екатеринбурге в два раза увеличится число платных парковок. Их станет более 5000. Об этом заявил председатель транспортного комитета администрации Игорь Ощепков во время строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild. «Мы бы хотели, чтобы Екатеринбург был комфортным и удобным для использования всеми его жителями и гостями. При этом мы сталкиваемся с определенными проблемами, так как городское пространство ограничено», — цитирует пресс-служба мэрии Ощепкова. Сейчас количество машиномест составляет 2 973. Скоро появится еще 2 414. В июне URA.RU сообщало, что число платных парковок может вырасти до 3000. Предполагалось, что они появятся в окрестностях улиц Шейнкмана, Тургенева, Радищева, Горького и Толмачева. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

До конца 2024 года в Екатеринбурге в два раза увеличится число платных парковок. Их станет более 5000. Об этом заявил председатель транспортного комитета администрации Игорь Ощепков во время строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild. «Мы бы хотели, чтобы Екатеринбург был комфортным и удобным для использования всеми его жителями и гостями. При этом мы сталкиваемся с определенными проблемами, так как городское пространство ограничено», — цитирует пресс-служба мэрии Ощепкова. Сейчас количество машиномест составляет 2 973. Скоро появится еще 2 414. В июне URA.RU сообщало, что число платных парковок может вырасти до 3000. Предполагалось, что они появятся в окрестностях улиц Шейнкмана, Тургенева, Радищева, Горького и Толмачева.