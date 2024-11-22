Футболки с Путиным «Крепкий Орешник» пропали с магазинов из-за огромного спроса

Футболки «Крепкий Орешник» с изображением президента РФ Владимира Путина были временно сняты с продажи на популярных маркетплейсах из-за огромного спроса. Об этом сообщила фирма-производитель.
«Временно остановили [продажи], но скоро восстановим, постараемся к завтрашнему дню», — передает издание «Подъем» слова представителей компаний. Другие модели футболок с надписями «Воин» и «Россия не знает границ» продолжают оставаться в продаже.
На Ozon 21 ноября появились футболки с фотографией президента России и фразой «Крепкий орешник». Они поступили в продажу после экстренного обращения Путина по поводу применения ВС РФ ракеты средней дальности под названием «Орешник» по территории Украины. Футболка стоит 1 250 рублей.
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