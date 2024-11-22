«Мы загоримся за пару секунд!»: Жители многоэтажки в ХМАО боятся пожара из-за старой проводки

Жильцы многоэтажного дома на улице Профсоюзов в Сургуте (ХМАО) пожаловались на бездействие управляющей компании «ГрадСервис» из-за невыполнения работ по замене проводки. Об этом URA.RU рассказала одна из проживающих в доме.
«Компания игнорирует требование выполнить капремонт по системе электроснабжения. Создается впечатление, что всем плевать, будет у нас пожар или нет. При худшем раскладе мы загоримся за пару секунд!» — поделилась девушка.
Жители сообщили, что система электроснабжения дома не выдерживает никакой критики. В 2018 году городская администрация даже обязала УК перенести капремонт проводки на более ранний срок. Однако с тех пор прошло шесть лет и коммунальщики уклоняются от исполнения этого решения. «Управляющая компания нам не отказала, но и ничего при этом не сделала. Уже четыре года мы пишем обращения, однако их успешно игнорируют», — рассказывает собеседница URA.RU.
В управляющую компанию «ГрадСервис» направлен официальный запрос. Ответ ожидается.
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