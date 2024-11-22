«Мы загоримся за пару секунд!»: Жители многоэтажки в ХМАО боятся пожара из-за старой проводки

Жильцы дома в Сургуте боятся пожара из-за бездействия управляющей компании
© Служба новостей «URA.RU»
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Жильцы жалуются на бездействие управляющей компании
Жильцы жалуются на бездействие управляющей компании Фото:

Жильцы многоэтажного дома на улице Профсоюзов в Сургуте (ХМАО) пожаловались на бездействие управляющей компании «ГрадСервис» из-за невыполнения работ по замене проводки. Об этом URA.RU рассказала одна из проживающих в доме.

«Компания игнорирует требование выполнить капремонт по системе электроснабжения. Создается впечатление, что всем плевать, будет у нас пожар или нет. При худшем раскладе мы загоримся за пару секунд!» — поделилась девушка.

Жители сообщили, что система электроснабжения дома не выдерживает никакой критики. В 2018 году городская администрация даже обязала УК перенести капремонт проводки на более ранний срок. Однако с тех пор прошло шесть лет и коммунальщики уклоняются от исполнения этого решения. «Управляющая компания нам не отказала, но и ничего при этом не сделала. Уже четыре года мы пишем обращения, однако их успешно игнорируют», — рассказывает собеседница URA.RU.

В управляющую компанию «ГрадСервис» направлен официальный запрос. Ответ ожидается.

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Жильцы многоэтажного дома на улице Профсоюзов в Сургуте (ХМАО) пожаловались на бездействие управляющей компании «ГрадСервис» из-за невыполнения работ по замене проводки. Об этом URA.RU рассказала одна из проживающих в доме. «Компания игнорирует требование выполнить капремонт по системе электроснабжения. Создается впечатление, что всем плевать, будет у нас пожар или нет. При худшем раскладе мы загоримся за пару секунд!» — поделилась девушка. Жители сообщили, что система электроснабжения дома не выдерживает никакой критики. В 2018 году городская администрация даже обязала УК перенести капремонт проводки на более ранний срок. Однако с тех пор прошло шесть лет и коммунальщики уклоняются от исполнения этого решения. «Управляющая компания нам не отказала, но и ничего при этом не сделала. Уже четыре года мы пишем обращения, однако их успешно игнорируют», — рассказывает собеседница URA.RU. В управляющую компанию «ГрадСервис» направлен официальный запрос. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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